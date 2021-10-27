Cinsel taciz skandalı! Mark Zuckerberg'in başı bu sefer büyük dertte: Ahlaksız eylemleri...

Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg sosyal ağ tarihindeki en büyük krizle karşı karşıya karşıya. Zuckerberg ve eşi ofislerinde taciz ve ayrımcılık iddiaları nedeniyle iki eski ev çalışanı tarafından dava edildi. K

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Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan aleyhine dava açan personeller Zuckerberg'in üst düzey bir yardımcısı tarafından ırkçı ve homofobik tacizlere uğradıklarını ve yasal olan iş molalarının reddedildiğini iddia etti. San Francisco'da peş peşe açılan her iki davanın da merkezinde 2019'da görevinden ayrılan Mark Zuckerberg'in kişisel güvenlik şefi Liam Booth'un uygunsuz davranış iddiaları yer alıyor. Booth'un evin siyahi bir çalışanı olan Mia King'e cinsiyeti ve ırkı hakkında yorum yaptığı ve ona "getto" dediği iddia ediliyor.



Çalşanların iddiasına göre aynı isim, Prens Harry'nin eşi yarı siyahi Meghan Markle'ın "kraliyet soyunu kirlettiğinden" şikayet etmekle suçlanıyor. Eylül ayı sonlarında, adını vermek istemeyen ve 'John Doe' adı ile şikayette bulunan başka bir çalışan da benzer iddialarda bulundu. Booth'un Zuckerberg'in Montana mülkünde Doe'ya cinsel tacizde bulunduğu ayrıca tüm çalışanların gözü önünde "ahlaksız eylemleri" taklit ettiği şikayet dosyasında yer aldı.







Zor günler geçiriyor

Doe, Şubat 2019'da Mark Zuckerberg ve eşine şikayette bulunduğunu ve sözleşmesinin kısa bir süre sonra feshedildiğini iddia ediyor. Her iki davacı da, kendilerine yasal olarak gerekli iş molaları verilmediğini veya fazla mesai saatleri için ödeme yapılmadığını iddia ediyor. Davalar tam olarak Facebook'un binlerce iç yazışmasını ve belgesini basına sızdıran eski çalışanın ifşaatlarıyla mücadele eden milyarder iki çocuk babası üzerinde baskı oluşturuyor. Özel hayatlarını yakından koruyan Mark Zuckerberg ve eşi Chan, davalarda ifade vermeye zorlanabilirler, bu da 37 yaşındaki milyarderin ailenin her ihtiyacını yöneten aile ofisinin işleyişine rahatsız edici bir ışık tutabilir.