Facebook'un kurucusu Zuckerberg bakın kızlarını nasıl yetiştiriyor! Uyku rutini olarak....

Zuckerberg'in eşi Priscilla Chan, 5 ve 4 yaşlarında olan iki kızlarının babalarından bilgisayar kodu yazmayı öğrendiğini açıkladı. Bir çocuk doktoru ve hayırsever olan Chan, İngiliz "Sunday Times" gazetesine verdiği röportajda, Zuckerberg'in kızları Maxima ve August'a "uyku rutin" olarak bilgisayar kodlaması yapmayı ögrettiğini söyledi.