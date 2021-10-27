Facebook'un kurucusu Zuckerberg bakın kızlarını nasıl yetiştiriyor! Uyku rutini olarak....
Adı son günlerde Facebook'un dünya gündemini karıştıran skandallardaki parmağıyla anılan Facebook'un kurucusu ABD'li milyarder Mark Zuckerberg'in eşi Priscilla Chan, 5 ve 5 yaşındaki çocuklarının bilgisayar kodlaması yapmayı öğrendiğini söyledi.
Sosyal medya devi Facebook'un kurucusu, ABD'li milyarder Mark Zuckerberg'in çocukları da kendisinin yolunda yürüyor.
Zuckerberg'in eşi Priscilla Chan, 5 ve 4 yaşlarında olan iki kızlarının babalarından bilgisayar kodu yazmayı öğrendiğini açıkladı. Bir çocuk doktoru ve hayırsever olan Chan, İngiliz "Sunday Times" gazetesine verdiği röportajda, Zuckerberg'in kızları Maxima ve August'a "uyku rutin" olarak bilgisayar kodlaması yapmayı ögrettiğini söyledi.
Chan, "Uyku zamanında bazen birlikte kitap okurlar, bazen de birlikte kodlama yaparlar. Mark, August 3 yaşına geldiğinden beri çocuklarla bilgisayar kodlaması yapıyor" dedi.
Bilgisayar dahisi eşiyle Harvard Üniversitesi'nde okurken tanışan Priscilla Chan ayrıca Mark Zuckerberg'i ilk gördüğünde, onun "biraz asi" olduğunu düşündüğünü de itiraf etti.