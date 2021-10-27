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Müsilaj sorunu için Bekir Pakdemirli ve Murat Kurum Meclis'e bilgi verecek

Müsilaj sorunu için Bekir Pakdemirli ve Murat Kurum Meclis'e bilgi verecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu'na müsilajla mücadele çalışmaları hakkında bilgi verecek.

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Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir başkanlığında toplandı.

Demir, komisyonun bugüne kadar 9 toplantı yaptığını, ilgili bakanlıklardan bürokratlar ve uzmanların, enstitü, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarından bilim insanlarının sunumlar yaptığını, müsilaj sorununun çözümü ve benzer sorunların tekrar yaşanmaması için alınması gereken tedbirler konusunda istişarelerde bulunduklarını belirtti.

Müsilaj sorununun gözlemlenmesi, konuyla ilgili yürütülen faaliyetler ile alınması gereken tedbirlerin değerlendirilmesi amacıyla Marmara Denizi'nde ve buraya kıyısı olan illerde incelemelerde bulunduklarını anlatan Demir, komisyonun görev süresinin 7 Kasım'da sona ereceğini söyledi.

Demir, 3 Kasım'da, Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den, 4 Kasım'da ise Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan, müsilajla mücadele çalışmalarına ilişkin bilgi alacaklarını bildirdi.

Rapor yazımı konusunda yasama uzmanları koordinatörlüğünde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile üniversitelerden görevlendirilen uzmanların çalışmalarına devam ettiklerini aktaran Demir, komisyon toplantılarının tamamlanmasıyla raporun yazım sürecinin hızlandırılacağını ifade etti.

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