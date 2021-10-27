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İstanbul'da kaldırımda scooter kullanan gencin tepkisi pes dedirtti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da kaldırımda scooter kullanan gencin tepkisi pes dedirtti

İstanbul’da Kadıköy’de elektrikli scooter kullanımına yönelik denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimde, kuralları ihlal eden 3 kişiye 314 lira para cezası kesildi. Bir kişinin cezai işlem sırasında polis memurlarına, “Randevum var, acele eder misiniz?” demesi dikkat çekti.

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İstanbul Kadıköy’de Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı resmi ve sivil trafik polisleri, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında, elektrikli scooter kullanımına yönelik denetim gerçekleştirdi. Kadıköy’de yapılan denetimde, kuralları ihlal eden 3 kişiye 314 lira para cezası kesildi. Cezayı yiyen Ahmet Funda’nın cezai işlem sırasında polis memurlarına, “Randevum var, acele eder misiniz?” demesi dikkat çekti. Paket servisi yapan Tolgahan Darı, “Geçen gün televizyonlarda görmüştüm. Kuralları unuttuk. Devletimiz bir kural koyduysa uyacağız. Devletimizin canı sağ olsun” dedi.

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