29 Ekim'de İstanbul'da 27 konser! Kenan Doğulu Zeynep Bastık Ceza Sertab Erener Şevval Sam...
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, İstanbul’da meydanlarda verilecek konserler ve etkinlikler belli oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için hazırlıklarını tamamladı. Kutlamalar kapsamında Kenan Doğulu ve Mahmut Orhan, Volkswagen Arena’da konser verecek.
Saat 19.00’da başlayacak konsere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katılacak.
Cumhuriyet Bayramı’nda özel repertuarı, dansçıları, özel ışık ve görsel şovlarıyla sahne almaya hazırlanan Kenan Doğulu, konserde 10. Yıl Marşı’nı 40 kişilik özel bir koroyla birlikte seslendirecek.
Müzisyen Rahman Altın‘ın bestesi ve tanınan oyuncuların katılımıyla senfonik müziğin performans sanatı ile buluştuğu özel bir gösteri de sahnelenecek.