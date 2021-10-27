Sadakatsiz Nil kim oynuyor gerçek adı nedir Sadakatsiz Nil sevgilsii kimdir?

Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizisi Sadakatsiz 2. sezonu ile ekranlarda fırtınalar estirirken oyuncuları da ilgiyle takip ediliyor. Sadakatsiz'de Nil karakterine hayat veren oyuncu Nazlı Bulum ise meral edilen isimlerden. Peki Nazlı Bulum kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı?

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Sadakatsiz dizisinde Nil karakterine hayat veren genç oyuncu Nazlı Bulum merak konusu oldu. 2. sezonda dizide daha çok yer alan Sadakatsiz Nil karakterine Nazlı Bulum hayat veriyor. Peki kimdir Nazlı Bulum, aslen nereli, kaç yaşında ve hangi dizilerde rol aldı?

Doctor Foster ( Sadakatsiz) dizisinin orijinal konusu nedir?

9 Eylül 2015 tarihinde başlayıp 7 Ekim 2020 tarihinde 1. sezon 5 bölüm olarak ilk sezonunu tamamlayan BBC one dizisi Doctor Foster Türkiye uyarlaması Sadakatsiz dizisinin konusu tek cümle ile aldatılan kadının psikolojisi ve zaman içinde yaşamış olduğu değişimleri ele almaktadır.

Sadakatsiz dizisinin orijinal yayınında Doctor Foster Doktor Gemma Foster’ın (suranne jones) ile kocası simon’ın (bertie carvel) Türkiye uyarlamasında Sadakatsiz dizisinde Cansu Dere canlandırmış olduğu Asya Arslan ve kocası Volkan Arslan rolünü ise Caner Cindoruk oynamaktadır.

Dizinin orijinalinde kocasının atkısında bulduğu sarı kadın saç telinden sonra şüphelelerin artmasıyla başlayan dizinin ilk bölümünde çok güzel bir kurgu görülüyor. Doctor Foster (Sadakatsiz) dizisinde Önce ufak tefek şüpheler ve bu şüphelerinden ardından yanıldığını hissederek kendini suçlama ve ardından aldatıldığının kesinleşmesiyle kocasının aldattığını düşündüğü kadın adaylar.

Nil Tetik karakteri:

Yirmili yaşlarının ortalarında. Annesi onu dünyaya getirirken vefat etmiş. Babası görevdeyken babaannesiyle beraber yaşamış. Babası bir görev sırasında şehit olmuş, çok geçmeden babaannesi de vefat etmiş ve bu hayatta tek başına kalmış. Aynı Asya gibi. Kendi doğum günü, annesinin ölüm yıl dönümü olduğu için, hiç doğum günü kutlanmamış, hiç doğum günü hediyesi almamış, yaralı bir çocuk. Nil’in en güçlü tarafı, yaralı insanları iyileştirmek için çabalaması. Babasına, annesinin yokluğunu aratmamak için çabalayan küçük Nil, büyüdüğünde de yaralı insanlardan etkilenip, onları iyi etmeye çabalayıp durmuş.

Nazlı Bulum kimdir:

Nazlı Bulum 11 Temmuz 1992 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 28 yaşındaki Nazlı Bulum tiyatrocu, oyuncu, yapımcı ve yönetmendir. 1.58 boyundaki Nazlı Bulum, 48 kilodur. Kadir Has Üniversitesi, Tiyatro bölümünden 2015 yılında mezun olmuştur. Tiyatro oyuncusu olan Nazlı Bulum, ayrıca tiyatro oyunu da yazmıştır. Nazlı Bulum şimdilerde Oyun Atölyesi'nde Haluk Bilginer, Hare Sürel, Onur Özaydın ve Sertan Müsellim gibi oyuncularla Kral Lear oyununda oynamakta ve Kral Lear'ın kızı Cordelia'ya hayat vermektedir.

Nazlı Bulum tiyatro haricinde dizi ve filmlerde de yer almaktadır. Nazlı Bulum, Sadakatsiz dizisinde Nil karakterine hayat vermektedir. Daha önce Blu TV'de Bartu Küçükçağlayan'ın dizisi Bartu Ben'de Gizmo karakterine hayat vermiş ve yine Blu TV'de yakın zamanda yer alan Yarım Kalan Aşklar dizisinde yer almıştır.