Halk TV'de büyük deprem! Ankara bürosu kapatıldı tüm çalışanlar işten kovuldu

CHP'nin yayın organı Halk TV yönetimi, Ankara bürosunun kapatılmasını kararlaştırdı. Kanal, Ankara bürosunda çalışan herkesin işine son verdi. Öte yandan RTÜK Halk TV'ye iki kez yüzde 3 para cezası verdi...

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CHP'nin yayın organı olan Halk TV’de büyük kıyım. Edinilen bilgilere göre Halk TV yönetimi, Ankara bürosunun kapatılmasını kararlaştırdı. Kanal, Ankara bürosunda çalışan herkesin işine son verdi.

Çalışanlara isterlerse İstanbul’a gelip çalışabilecekleri söylendi. İşten çıkarılanlar arasında program yapımcıları, kameramanlar, editörler ve kurgucuların da olduğu bildirildi.

Öte yandan RTÜK, Hak TV'ye 2 kez yüzde 3 para cezası verdi

RTÜK'ün CHP kontenjanından seçilen üyesi İlhan Taşcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Halk TV'ye yüzde 3 para cezası verildiğini duyurdu. Taşçı, "RTÜK, Basın İlan Kurumunun şikayeti üzerine oyçokluğuyla Halk TV’ye % 3 para cezası verdi. Gerekçe; BİK ve RTÜK basına baskı yapıyor denmesi! Aynı zamanda BİK Genel Kurul Üyesi de olan RTÜK Başkanı Şahin’in bu görüşmeye “taraf” olduğu için katılamayacağı teklifim reddedildi." ifadesini kullandı.

Halk TV'ye TÜGVA'yı 'küçük düşürdüğü ve aşağıladığı' iddiasıyla ceza verildiğini kaydeden Taşçı, "RTÜK Üst Kurul toplantısında, “paralel yapılanma” savlarıyla gündeme gelen TÜGVA Vakfının Halk TV’de “küçük düşürüldüğü ve aşağılandığı” savıyla televizyon kanalına işkinci bir % 3 para cezası daha verildi. Karar oy çokluğuyla alındı." dedi.