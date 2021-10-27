BIST 1.517
DOLAR 9,52
EURO 11,07
ALTIN 547,85
HABER /  GÜNCEL
ADV Mobil uygulamayı indir anında 100 TL Kazan

29 Ekim mesajları resimli 2021 kısa Cumhuriyet Bayramı sözleri

29 Ekim mesajları resimli 2021 kısa Cumhuriyet Bayramı sözleri

Cuma günü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı... Atatürk'ün kurduğu şanlı Cumhuriyet'in 98. yılı. Bu anlamlı gün için sevdiklerinize yollayacağınız Cumhuriyet çoşkusunu yaşayan resimli 29 Ekim mesajları haberimizde... İşte kısa, resimli 2021 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesaları...

Abone ol

Cumhuriyet Bayramı vatandaşlar tarafından her yıl çoşkuyla kutlanıyor. Birçok vatandaş bu şanlı günün önemini yaşamak için sevdiklerine 29 Ekim mesajları yolluyor. İşte resimli ve yeni resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve Atatürk’ün sözleri...

- Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıl dönümü olan bu anlamlı ve özel günde, milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz.

Cumhuriyet'e sahip çıkmanın onurunu yaşıyor, aziz Türk Milleti'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz.

- İstiklâl mücadelemizin önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları başta olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi şükran, saygı ve rahmetle anıyoruz.

- Cumhuriyetimizin ilanının 98. yıl dönümü vesilesiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımızın aziz topraklarını canları pahasına savunan ve asil milletimizin küllerinden yeniden doğmasını sağlayan tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyorum.

- Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte büyük Türk ulusunun kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. yıl dönümü heyecanını ve gururunu yaşamaktayız.

- Cumhuriyetimizin ilanının yeni yılında Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk”ü, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum.

- Cumhuriyet Bayramı güne coşku ve mutlulukla uyanmak demektir. Canım ülkem ve milletime nice mutlu, barış dolu, bütünlük içinde 29 Ekimler…

Yirmi Dokuz Ekimi Karşılarız neşeyle çünkü bu günde erdik büyük cumhuriyete. Cumhuriyet bayramınız kutlu ve şanlı olsun.

- Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ya İstiklal, Ya Ölüm' hedefiyle manda ve himayeye karşı duran Türk Ulusunun en büyük kazanımı olan Cumhuriyetimizin 98. yılını kutlamanın onuru, gururu ve heyecanını yaşıyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun...

ATATÜRK'ÜN CUMHURİYET İLE İLGİLİ SÖZLERİ 
- Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

- Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir.

- Efendiler! Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz

ÖNCEKİ HABERLER
RTÜK 4 programa ceza yağdırdı! FOX TV'de kadına ve köpeğe şiddete, Aliyev'e hakarete, Halk TV'ye ceza...
RTÜK 4 programa ceza yağdırdı! FOX TV'de kadına ve köpeğe şiddete, Aliyev'e hakarete, Halk TV'ye ceza...
Baykar ilk deneme uçuşlarının yapıldığı köyün sakinlerine İHA maketi hediye etti
Baykar ilk deneme uçuşlarının yapıldığı köyün sakinlerine İHA maketi hediye etti
Akılalmaz tuzak! Turistleri ücretsiz formun sahtesiyle dolandırdılar
Akılalmaz tuzak! Turistleri ücretsiz formun sahtesiyle dolandırdılar
Sadakatsiz Nil kim oynuyor gerçek adı nedir Sadakatsiz Nil sevgilsii kimdir?
Sadakatsiz Nil kim oynuyor gerçek adı nedir Sadakatsiz Nil sevgilsii kimdir?
Boğaziçi Üniversitesi protestolarına ilişkin davada 13 sanığa zorla getirme kararı
Boğaziçi Üniversitesi protestolarına ilişkin davada 13 sanığa zorla getirme kararı
Müsilaj sorunu için Bekir Pakdemirli ve Murat Kurum Meclis'e bilgi verecek
Müsilaj sorunu için Bekir Pakdemirli ve Murat Kurum Meclis'e bilgi verecek
Gaziantep'te eşinin isteğini duyunca 12 yerinden bıçakladı: Günahtır, yazıktır
Gaziantep'te eşinin isteğini duyunca 12 yerinden bıçakladı: Günahtır, yazıktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden zirvesi öncesi kritik telefon! İbrahim Kalın görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden zirvesi öncesi kritik telefon! İbrahim Kalın görüştü
Konya'daki vahşet! Öldürdüğü site görevlisinin boğazını kesmeye çalışmış
Konya'daki vahşet! Öldürdüğü site görevlisinin boğazını kesmeye çalışmış
Gribin daha beteri! Özellikle çocuklar ve yaşlılarda RSV virüsüne dikkat
Gribin daha beteri! Özellikle çocuklar ve yaşlılarda RSV virüsüne dikkat