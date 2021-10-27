29 Ekim mesajları resimli 2021 kısa Cumhuriyet Bayramı sözleri

Cuma günü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı... Atatürk'ün kurduğu şanlı Cumhuriyet'in 98. yılı. Bu anlamlı gün için sevdiklerinize yollayacağınız Cumhuriyet çoşkusunu yaşayan resimli 29 Ekim mesajları haberimizde... İşte kısa, resimli 2021 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesaları...

Abone ol

Cumhuriyet Bayramı vatandaşlar tarafından her yıl çoşkuyla kutlanıyor. Birçok vatandaş bu şanlı günün önemini yaşamak için sevdiklerine 29 Ekim mesajları yolluyor. İşte resimli ve yeni resimli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve Atatürk’ün sözleri...

- Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yıl dönümü olan bu anlamlı ve özel günde, milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz.

Cumhuriyet'e sahip çıkmanın onurunu yaşıyor, aziz Türk Milleti'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz.

- İstiklâl mücadelemizin önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları başta olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi şükran, saygı ve rahmetle anıyoruz.

- Cumhuriyetimizin ilanının 98. yıl dönümü vesilesiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanımızın aziz topraklarını canları pahasına savunan ve asil milletimizin küllerinden yeniden doğmasını sağlayan tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyorum.

- Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte büyük Türk ulusunun kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. yıl dönümü heyecanını ve gururunu yaşamaktayız.

- Cumhuriyetimizin ilanının yeni yılında Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk”ü, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor, Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum.

- Cumhuriyet Bayramı güne coşku ve mutlulukla uyanmak demektir. Canım ülkem ve milletime nice mutlu, barış dolu, bütünlük içinde 29 Ekimler…

Yirmi Dokuz Ekimi Karşılarız neşeyle çünkü bu günde erdik büyük cumhuriyete. Cumhuriyet bayramınız kutlu ve şanlı olsun.

- Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ya İstiklal, Ya Ölüm' hedefiyle manda ve himayeye karşı duran Türk Ulusunun en büyük kazanımı olan Cumhuriyetimizin 98. yılını kutlamanın onuru, gururu ve heyecanını yaşıyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun...

ATATÜRK'ÜN CUMHURİYET İLE İLGİLİ SÖZLERİ

- Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz.

- Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir.

- Efendiler! Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz