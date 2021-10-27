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Baykar ilk deneme uçuşlarının yapıldığı köyün sakinlerine İHA maketi hediye etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Baykar ilk deneme uçuşlarının yapıldığı köyün sakinlerine İHA maketi hediye etti

Otomatik iniş kalkış deneme uçuşları 2006 yılında Gabar Dağı'nda yapılan, terörle mücadele operasyonlarında kullanılan insansız hava araçlarının (İHA) başarısıyla gurur duyan köy sakinlerine Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, ürettikleri İHA'ların maketini gönderdi.

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Akçay köyü muhtarı Ramazan Yılmaz ve Kayaboyun köyü muhtarı Hakan Vural, gönderilen 20 İHA maketini teslim aldı.

Büyük mutluluk yaşayan köy sakinleri, çocuklarla beraber Gabar Dağı eteklerinde parçaları birleştirip İHA maketlerini heyecanla tamamladı.

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