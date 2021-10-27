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Palamut olmayınca ilgi hamsiye kaydı! İşte balık fiyatları...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Palamut olmayınca ilgi hamsiye kaydı! İşte balık fiyatları...

Av yasağının kalktığı 1 Eylül’den bu yana beklentilerin altında kalan palamut tezgahlara yüksek fiyatla gelirken, vatandaşların ilgisi hamsiye kaydı.

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Sinop'un Türkeli ilçesinde balıkçılık yapan Zafer Aydın, yaptığı açıklamada, bu sene palamudun beklentinin altına düşmesi nedeniyle yüksek fiyatla tezgahlara geldiğini, buna bağlı olarak da vatandaşın ilgisinin hamsiye ve diğer balık çeşitlerine kaydığını ifade etti.

Aydın, “Günde ortalama 100 kilogram hamsi satıyoruz. Kilogramı 20 TL. Önümüzdeki günlerde hamsi bolluğundan dolayı fiyatlar düşebilir. Çinakop ve lüfer balıkları da tezgaha geldiği günden beri ilgi artmaya başladı. Çinakop ve lüfer balıklarında da beklentimiz yüksek. Bollaşırsa ilgi hamsiden de fazla olur. Çinakop bu hafta kilogramı 40 liradan satıyoruz, lüferin kilogramı 90 TL. Hamsi gıda sektörünün en uygun balığı" dedi.

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