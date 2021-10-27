Ömer Lütfi Avşar cumhurbaşkanı aday adaylığını ilan etti

2023 yılında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk partisiz aday adayı belli oldu. Hukukçu Ömer Lütfü Avşar, düzenlediği basın toplantısıyla 13. Cumhurbaşkanı'nı belirleyecek seçimde partisiz aday adayı olduğunu ilan etti.

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CNN TÜRK'ün siyasi yorumcularından hukukçu Ömer Lütfü Avşar, Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanını belirleyecek seçimde aday adayı olduğunu ilan etti. Avşar adaylığını düzenlediği basın toplantısıyla duyurdu.

Hiç bir partiye mensup olmaksızın partisiz aday adayı olduğunu söyleyen Avşar, "Aziz halkımızın iradesini ve gücünü yeniden hakim kılmak, bu amaçla önümüzdeki seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti Devleti 13. Cumhurbaşkanı olmak için çalışmalarıma başladım." dedi.

"500 bin imzayla aday olacağım"

"Evet 500 bin imzayla aday olacağım dedim" diyen Avşar, tanıtım filmlerini televizyonların yayınlamadığını savunarak, "Buna Halk TV de dahil, A TV de değil CNN de dahil yayınlamıyorlar" dedi.

Diğer adaylar partilerin kuklası olacak

Muhalefet partilerinin aday arayışlarını da eleştiren Avşar, "Muhalefet partileri bugün geldikleri noktada kukla bir ortak adayla seçmenin karşısına çıkmayı planlıyorlar. Neden kukla diyorum çünkü her bir ipi farklı bir partinin genel başkanının elinde olacak bu aday hangi partinin oyununu oynayacak." ifadelerini kullandı.

100 bin imzayı bulabilecek mi?

Avşar, "Seçimlerde aday olmak için gerekli olan 100 bin imzayı bulabilecek misiniz?" sorusuna da, "Yüz bin imza hedefimizde çok cüzzi bir rakam" yanıtını verdi.