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Bill Gates'ten sonra Amazon'un kurucusu Jeff Bezos da lüks yatıyla Türkiye'de

Bill Gates'ten sonra Amazon'un kurucusu Jeff Bezos da lüks yatıyla Türkiye'de

TEKNOLOJİ şirketi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un (57), Ege ve Akdeniz koylarını gezdiği 'Flying Fox' adlı lüks yatı, Muğla'nın Gökova Körfezi'ndeki Akbük Koyu'nda demirledi. Geçtiğimiz günlerde Microsoft'un kurucusu Bill Gates de Türkiye'ye yatıyla gelmiş Meryem Ana'da hacı olmuştu.

Bill Gates'ten sonra Amazon'un kurucusu Jeff Bezos da lüks yatıyla Türkiye'de

Ege ile Akdeniz koylarını gezen Amazon'un kurucusu ve 160,2 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin iş insanları arasında olan Jeff Bezos, 'Flying Fox' adlı lüks yatla Gökova Körfezi'ndeki Akbük Koyu'na demir attı. 

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Bill Gates'ten sonra Amazon'un kurucusu Jeff Bezos da lüks yatıyla Türkiye'de

Bir Alman firmasına ait 400 milyon dolar değerinde, 136 metre uzunluğunda, 9 bin 100 kilo ağırlığındaki 'Flying Fox' ultra lüks yat, gün boyu burada kaldı. Yatta bulunan iki adet helikopter pistinden birinde helikopterin bulunduğu görüldü.

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Bill Gates'ten sonra Amazon'un kurucusu Jeff Bezos da lüks yatıyla Türkiye'de

Yatın, Akbük Koyu'ndan ne zaman ayrılacağı ise bilinmiyor.

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Bill Gates'ten sonra Amazon'un kurucusu Jeff Bezos da lüks yatıyla Türkiye'de

Bezos 2019 yılında da Türkiye'ye gelmişti

Dünyanın en büyük internet satış sitesi Amazon'un kurucusu ve CEO’su Jeff Bezos süper lüks yatı Flying Fox, Marmaris Selimiye’den sonra Datça açıklarında dolaşmıştı. 

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