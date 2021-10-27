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MHK'nın yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu

MHK'nın yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun yeni başkanı Ferhat Gündoğdu oldu.

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Türkiye Futbol Federasyonu, MHK Başkanlığına Ferhat Gündoğdu'nun getirildiğini açıkladı. TFF'den yapılan açıklamada "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün gerçekleştirdiği toplantıda Merkez Hakem Kurulu’nun Başkan ve üyelerini belirledi." denildi.

Ferhat Gündoğdu başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu şu üyelerden oluşuyor:

Başkan
Ferhat Gündoğdu

Üyeler
Yunus Yıldırım
Ahmet Şahin
Sebahattin Şahin
Hakan Sivriservi
Kamil Abitoğlu
Nihat Mızrak
Hikmet Öksüzoğlu
Serdar Çakıroğlu


Ferhat Gündoğdu kimdir?
Merkez Hakem Kurulu Eğitimden Sorulu Üyesi Ferhat Gündoğdu "klasmon üst gözlemciliği" görevini de yürütmüştür. Asıl mesleği doktorluk olan Ferhat Gündoğdu, Lokman Hekim Üniversitesi'nin akademik kadrosunda yer alıyor. Gündoğdu aynı zamanda Türk Eğitim Derneği 8(TED Koleji) şirketinde Okul Yatırımları ve Planlama Müdürü olarak görev yapıyor. Ferhat Gündoğdu asker kökenli isimlerden biridir. Kara Harp okulunu 1991 yılında bitirdi. Daha sonra Ankara Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde Yüksek Lisans yaptı. Atatürk Üniversitesi'nde ise masterını yaptı. Ankara Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde doktorasını da tamamlayan Gündoğdu, TED'de çeşitli görevlerde bulundu

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