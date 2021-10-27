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Şanlıurfa'da 16 gündür kayıptı! Acı haber geldi: Bakın nerede bulundu

Şanlıurfa'da 16 gündür kayıptı! Acı haber geldi: Bakın nerede bulundu

ŞANLIURFA’nın Birecik ilçesinde Fırat Nehri'nde balık tutan balıkçılar, ceset buldu. Sudan çıkartılan cesedin ilk belirlemelere göre 16 gün önce kaybolan yaşlı bir adama ait olduğu ifade edildi.

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Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde yaşandı. Tekne ile Fırat Nehrinde balık avlayan balıkçılar, suyun yüzeyinde insana benzeyen bir şey olduğunu fark etti. Tekne ile yaklaşan balıkçılar, ceset olduğunu görünce ekiplere haber verdi. Olay yerine giden ekipler, sudaki cesedi çıkartarak Nizip Devlet Hastanesi Morguna kaldırdı. Yapılan ilk incelemede cesedin 16 gün önce kaybolan 60 yaşındaki Birecik Sanayi Sitesinde çaycılık yapan Mahmut Altuntaş’a ait olduğu ifade edildi.

Mahmut Altuntaş’ın ailesiyle sorunlar yaşadığı ve yaklaşık bir ay önce çevresindekilere intihar edeceğini söylediği iddia edildi. Sudan çıkartılan cesedin kimliği ve kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi işlemlerinin ardından belirleneceği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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