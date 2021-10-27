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Rusya'dan çok ilginç Bayraktar TB2 açıklaması: Bizi inandırdılar

UKRAYNA Silahlı Kuvvetlerine ait Bayraktar TB2 SİHA'nın Donbass'ta Rus yanlısı ayrılıkçı güçlere ait topçu bataryasını imha etmesini değerlendiren Rus gazeteci ve Moskova Şehir Meclisi Vekili Andrey Medvedev, "Bizi bu İHA'larınmakineli tüfekle vurulabileceğine, rolünün abartılmaması gerektiğine ve AliExpress'ten alınmış ucuz malzemelerle yapıldığına inandıran 'uzmanların' fikrini merak ediyorum" sözlerini sarf etti.

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UKRAYNA'ya ait Bayraktar TB2 SİHA'lar Donbass'ta bulunan Granitnoye köyündeki Rus yanlısı ayrılıkçı güçlere ait topçu bataryasını hedef aldı. Batarya, Bayraktar'dan atılan füze ile imha edildi. Rus yanlısı güçler ise pozisyonlarını bırakarak kaçtı.

"Bizi buna inandırdılar"

Bunun üzerine açıklamada bulunan Rus gazeteci ve Moskova Şehir Meclisi Milletvekili Andrey Medvedev, "Bizi bu İHA'ların makineli tüfekle vurulabileceğine, rolünün abartılmaması gerektiğine ve AliExpress'ten alınmış ucuz malzemelerle yapıldığına inandıran 'uzmanların' fikrini merak ediyorum" dedi.

"Aptallar sürüsü"

Eski Rus paralı asker Vladlen Tatarsky ise "Aptallar sürüsü bitmiyor. Askerler hayatta olduğu için Bayraktar TB2 kötüymüş. Acaba o zaman bunu yazanlar füze geldikten sonra gidip o topçu bataryasının başında durabilir mi bakalım?" ifadelerini kullandı.

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