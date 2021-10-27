Ayağa kalkmadılar diye çalışanlarını dövmüştü!

İstanbul Beşiktaş'ta bir eğlence mekanında 4 çalışanını ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle döven işyeri sahibi Şahin Şeker'in 10,5 yıla kadar hapsi istendi.

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İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki 4. duruşmaya katılmayan sanık Şahin Şeker ile müştekileri, avukatları temsil etti. Söz alan müşteki avukatlarından Çağdaş Çelik, mevcut delillere göre sanığın yüklenen suçları işlediğinin ortaya çıktığını dile getirerek, cezalandırılmasını talep etti. Esasa ilişkin görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, mütalaasının hazır olduğunu belirterek, mahkemeye sundu.

"Hepinizi öldürtürüm" diye tehdit etmişti

Mütalaada, olay tarihi 12 Nisan 2019'da, sanık Şahin Şeker'in, mülk sahibi olduğu Beşiktaş'taki eğlence mekanına geldiği ve çalışanlarıyla arasında tartışma başladığı aktarılarak, sanığın müştekilere yönelik, "Hepinizi öldürtürüm." şeklinde tehdit ettiği ve hakaret içerikli sözler söylediği, darbettiği kaydedildi.

Esas hakkındaki mütalaada, sanık Şahin Şeker'in, 4 müştekiye karşı "darp", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından 2,5 yıldan 10,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mahkeme, mütalaaya karşı beyanda bulunmak üzere sanık avukatlarına süre vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Şahin Şeker'in 12 Nisan 2019'da, akşam saatlerinde işletme çalışanlarına hakaret edip onları darbettiği ve tehdit ettiği anlatılıyor.

İddianamede, sanık Şeker'in "tehdit", "hakaret" ve "basit yaralama" suçlarından 3 yıl 1 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.