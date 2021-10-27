Çalışan anneye yarım çalışma ödeneği Nasıl başvuruluyor?

Yeni anneler doğum iznindeki ek faydalardan yararlanabilmenin yollarını arıyor. Çalışma hayatından kopmamak için düzenlenen yarım çalışma ödeneğinin ayrıntıları merak ediyor.

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TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, "NTV'ye Sorun" programında yeni annelerin yarım çalışma konusundaki sorularına açıklık getirdi.

Doğumdan sonra yarım çalışma hakkı diye bir şey varmış. Bu konuda bilgi verir misiniz?

Bu hak İŞKUR tarafından annelik iznini bitiren kadın sigortalılara veriliyor. Doğumöncesi ve doğum sonrası olmak üzere toplam 16 haftalık doğum izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde yarım çalışma ödeneğinden faydalanmak için İŞKUR'a başvurursanız bu başvuru kabul edilir. Bunu işverenin kabul etmemesi söz konusu değil. Ayrıca son 3 yıl içerisinde adınıza 600 gün prim yatmış olması koşulu da var. Yarım çalışma ödeneğinde ay içerisinde en fazla 15 güne kadar ücretsiz izinli sayılabiliyorsunuz bu sürenin ödeneğini de size İŞKUR, brüt asgari ücret üzerinden ödüyor. Kadın çalışanlar, birinci doğumda 60 gün, ikinci doğumda 120 gün, üçüncü doğumda ise 180 güne kadar bu haktan faydalanabiliyor.