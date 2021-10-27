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Diyanet', "alkollü içecek gideri" iddiasına açıklık getirdi

Diyanet', "alkollü içecek gideri" iddiasına açıklık getirdi

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2020 yılında alkollü içeceklere para harcadığı iddiasına cevap geldi. Diyanet, söz konusu iddianın doğru olmadığını dile getirirken çay alımı harcamasının sisteme girilirken yanlışlıkla "Alkollü İçecekler" kodu seçildiğini belirtildi.

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Diyanet İşleri Başkanlığı, bugün bazı medya organlarında yer alan Başkanlığın alkollü içeceklere harcama yaptığı iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

"Yanlış kod seçildi"
Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün bazı medya organlarında yer alan Diyanet İşleri Başkanlığının alkollü içeceklere harcama yaptığına dair iddialarla ilgili olarak açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilerek, "Diyanet İşleri Başkanlığımızın taşra teşkilatındaki bazı harcama birimlerince 2018-2019 yıllarındaki çay alımları için Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi'nde (TKYS) '150.08.01 Alkolsüz İçecekler' kodu seçilerek Taşınır İşlem Fişi (TİF) düzenlenmesi gerekirken, zuhulen '150.08.02 Alkollü İçecekler' kodu yani bir üst satır seçileceğine bir alt satır seçilmiştir. Haberlere konu olan durum bundan ibarettir. Dolayısıyla alkollü içecek alımı söz konusu değildir" denildi.

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