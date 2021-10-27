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Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye eninde sonunda anlayacak

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye eninde sonunda anlayacak

SUUDİ ARABİSTAN Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşen Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, "Türkiye, Doğu Akdeniz'deki bu saldırgan duruşun kendisini hiçbir yere götürmeyeceğini eninde sonunda anlayacak" dedi.

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YUNANİSTAN Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

Miçotakis, burada yaptığı açıklamada, "Türkiye, Doğu Akdeniz'deki bu saldırgan duruşun kendisini hiçbir yere götürmeyeceğini eninde sonunda anlayacak" dedi.

ABD, Fransa ve İngiltere ile yapılan anlaşmalara da değinen Miçotakis, "İttifaklarımızı oluşturduk, sınırlarımızı çok net bir şekilde çizdik. Diyaloğa her zaman açığız. Zorbalığı kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Veliaht Prens Selman'ın Ofis Müdürü Bedr el-Asakir ise görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığını ifade ederek ayrıca bölgesel ve uluslararası arenada iki ülkeyi ilgilendiren konular ve meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulduğunu açıkladı.

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