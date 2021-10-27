Türkiye'ye ambargo uygulayan Kanadalı şirket iflas etti

Telemus Systems, Kanada hükumetinin Türkiye'ye uyguladığı ambargo sonrasında iflas başvurusu yaptı. Türkiye, Kanada'nın ambargosunun ardından yerli imkanları devreye almış ve bu alanda dışa bağımlılık sonlandırılmıştı.

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AZERBAYCAN'ın Ermenistan işgali altındaki topraklarını geri alma sürecinde yürüttüğü operasyonlarda Türkiye'den tedarik edilen İHA ve SİHA'lar önemli rol oynamıştı. Kanada ise Ermenistan'dan yana tavır takınarak Türkiye'ye ambargo uygulamaya karar vermiş, savunma alanında faaliyet gösteren çeşitli Kanadalı şirketler Türkiye'ye İHA motoru ve elektro-optik ve kızılötesi kamera sistemleriyle ilgili ambargo kararı almıştı.

Kanada hükümetinin ambargo kararı alması nedeniyle bu durumdan etkilenen şirketlerden olan Telemus Systems iflas etti. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Telemus Systems'in Türkiye'deki müşterisi konumundaydı.

İflas başvurusu yapıldı

Uluslararası pazarda operasyonel destek için istihbarat, gözetleme ve keşif sistemlerinin tasarımı ve geliştirilmesi konusunda çalışmalar yürüten Ontario merkezli şirket, 24 Ağustos'ta iflas başvurusunda bulundu. Firma, yaptığı başvuruda üzerinde 638.6 bin dolarlık borç kaldığını belirtti. Bu miktarın 120.9 bin dolarının CM Computer şirketine, 330.1 bin dolarının çalışanlara olduğu kaydedildi.