Türkiye 27 Ekim 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 355 bin 947 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 26 bin 896 kişinin testi pozitif çıktı, 210 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 115 milyon 861 bin 861'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 27 Ekim 2021 Çarşamba günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 947 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 26 bin 896 kişinin testi pozitif çıktı, 210 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 30 bin 542 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "26 bin 896 test pozitif çıktı. Hastalığı ağır geçirenlerden 210 kişi hayatını kaybetti. Bu ölümlerin bir kısmı birden çok sebebin bir araya gelmesine bağlı ve önlenebilir. Örneğin Kovid-19'a kronik hastalıkların eşlik etmesi riski artıran bir faktör. Tam doz aşı bu riski azaltıyor" değerlendirmesinde bulundu.