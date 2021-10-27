Meclis'te gerginlik! Mustafa Şentop masayı yumrukladı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri sırasında yaşanan gerginlik HDP ve AK Parti milletvekillerini karşı karşıya getirdi. HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun suçlamalarına sinirlenen TBMM Başkanı Mustafa Şentop masayı yumrukladı.

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun sözleri gerginliğe neden oldu. Gergerlioğlu, milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u sorumlu tutması üzerine ikili arasında söz düellosu yaşandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri sırasında TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu karşı karşıya geldi.

Gergerlioğlu, milletvekilliğinin düşürülmesi sürecinde kendisine yönelik yöneltilen suçlamalarla ilgili olarak Şentop'u suçladı ve kendisi hakkında sahte tutanak tutulduğunu ileri sürdü.

Şentop masaya yumruğunu vurdu

Gergerlioğlu’nun “Sayın Başkan’ım lütfen dinleyin beni” sözlerine Şentop “Ne dinleyeceğim. Hayır yok öyle bir şey. Şahsi meselen varsa gel şahsen gör” karşılığını verdi. Şentop, masaya yumruğunu vurdu ve "Kişisel meseleni buraya taşıma" dedi.

Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, görüşmelere ara verdi. Tartışmalar verilen arada da sürdü. Şentop, salondan ayrılmak için ayağa kalktı.

Gergerlioğlu'nun "Pijama ile terlik ile abdest alırken gözaltına alındım. Böyle başkan mı olur?" demesi üzerine Şentop, salona geri döndü.

Şentop, "Şahsi meseleni buraya getiremezsin, komisyona konuş, şahsi meselen varsa gel benle konuş. Güneş doğduktan sonra namaz kılınmaz. Güneşin doğduğu saat belli. Yalan söylüyorsun yalan. Siz bilmeyebilirsiniz, namaz kılan bilir. 45 dakika geçmiş, kerahet vaktinde hiçbir namaz kılınmaz" dedi.

Gerginlik sırasında, HDP'li vekiller ile AKP ve MHP'li milletvekilleri arasında da tartışma yaşandı.