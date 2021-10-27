Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 4 maddelik kış çözüm planı

Partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ekonomi eleştirisi yaparak hükumete vatandaşların ekonomik sorunlarını gidermek üzere önerilerde bulundu.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Ekonomik sorunları dile getiren Kılıçdaroğlu, Atlatmamız gereken bir kış var. Kışı atlattıktan sonra zaten iktidara geleceğiz. Sonrası kolay" diyerek hükumete önerilerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da seslenen CHP lideri, önerilerinin yerine getirilmesi durumunda vatandaşların biraz olsun rahatlayacağını söyledi.