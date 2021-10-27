Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 4 maddelik kış çözüm planı
Partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ekonomi eleştirisi yaparak hükumete vatandaşların ekonomik sorunlarını gidermek üzere önerilerde bulundu.Abone ol
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
Ekonomik sorunları dile getiren Kılıçdaroğlu, Atlatmamız gereken bir kış var. Kışı atlattıktan sonra zaten iktidara geleceğiz. Sonrası kolay" diyerek hükumete önerilerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da seslenen CHP lideri, önerilerinin yerine getirilmesi durumunda vatandaşların biraz olsun rahatlayacağını söyledi.
Kılıçdaroğlu, önerilerini şu şekilde sıraladı:
- Her şeyden önce acilen kara kış fonunu kurarak vatandaşlarımıza kış ayları için destek ver.
- Elektrik faturalarındaki KDV'yi kış boyunca kaldır.
- Aynı şekilde doğal gaz ve mutfak tüpündeki ÖTV ve KDV'yi de hemen kaldır.
- Elektrik ve ısınmada düşük gelirliler lehine kademeli tarifeli sisteme geç, sosyal tarife uygulamasını başlat. Bu vatandaşlar daha ağır bir fatura ödemesinler.