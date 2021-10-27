Samsun Bafra'da kız çocuğuna taciz iddiası ilçeyi ayağa kaldırdı

SAMSUN'un Bafra ilçesinde 14 yaşındaki komşunun kız çocuğuna elle tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olaya tepki gösteren vatandaşlar şahsın evini taşladı.

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SAMSUN'un Bafra ilçesi Büyük Cami Mahallesi'nde 12 gün önce meydana gelen olayda; evine giden 14 yaşındaki Y.B.'yi, "Seni eve bırakayım" diye arabasına bindiren komşusu H.S (60), 14 yaşındaki küçük kıza elle ve sözlü olarak tacizde bulundu. Küçük kızın tepki göstermesi üzere aracı durdurup indirdi.

Ailesine yaşananları söyleyemeyen Y.B.'nin 10 gün sonra durumu bir arkadaşına anlatması üzerine vatandaşlar H.S.'nin evinin önüne giderek tepki gösterdi. Olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşları evin önünden uzaklaştırdı. Durumdan haberdar olan aile, H.S.'den şikayetçi oldu. Polis ekiplerince gözaltına alınan H.S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Evinin camları taşlandı

Serbest bırakılmasına tepki gösteren bir grup vatandaş, H.S'nin Çilehane Mahallesi'ndeki evinin camlarına taş atarak kırdı. Polis ekipleri bir süre evi koruma altına aldı. H.S. ise evi terk etmek zorunda kaldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.