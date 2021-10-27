30 yıl önce milletvekilinin oğlunu öldüren zanlı Sakarya'da yakalandı

SAKARYA' da polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 30 yıl önce dönemin Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) Milletvekili Erol Güngör'ün oğlu Mustafa Güngör'ün öldürülmesi olayının faili olan ve silahlı yağma suçundan toplamda 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

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SAKARYA İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri başarılı bir operasyona imza attı.

Edinilen bilgiye göre; 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aynı zamanda cezaevi firarisi olduğu da tespit edilen A.G. isimli şahıs gerçekleştirilen operasyon neticesinde yakalandı.

1991 yılında dönemin Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) Milletvekili Erol Güngör'ün oğlu Mustafa Güngör'ün öldürülmesi olayının da faili olduğu öğrenilen şahıs cezaevine gönderildi.