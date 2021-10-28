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Antalya'da otelde dehşet! Kız arkadaşını bıçakla yaraladı

Antalya'da otelde dehşet! Kız arkadaşını bıçakla yaraladı

Kadına şiddet bitmiyor. Son korkunç haber Antalya'dan geldi. Genç bir kadın otelde sevgilisi tarafından bıçaklandı.

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Antalya'da kız arkadaşı Z.G. ile otelde konaklayan A.K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.K., kız arkadaşını karın bölgesinden bıçakla yaraladı.

Ardından otel görevlisine kız arkadaşını bıçakla yaraladığını söyledi. Otel görevlisinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 ekipleri, genç kadına ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürdü. A.K. ise polis tarafından gözaltına alındı.

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