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Selçuk Bayraktar'ın hayatı kitap oldu

Selçuk Bayraktar'ın hayatı kitap oldu

Azerbaycan'da yayın yapan 3 Alma isimli yayınevi, 10 yaş üzerindeki çocuklar için Selçuk Bayraktar’ın hayat hikayesinin anlatıldığı 48 sayfalık bir kitap yayınladı.

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Azerbaycan ordusunun 30 yıllık Ermenistan işgaline son vererek Dağlık Karabağ'ı yeniden topraklarına katmasında büyük bir payı olan Bayraktar TB2 SİHA'ların üreticisi Selçuk Bayraktar'ın hayatı, Azerbaycanlı çocuklara ilham olması için kitap haline getirildi.

Bayraktar'ın hayatı çocuklara ilham olacak
Azerbaycan'da hizmet veren 3 Alma isimli yayınevi, 10 yaş üzerindeki çocuklar için Selçuk Bayraktar’ın hayat hikayesinin anlatıldığı 48 sayfalık bir kitap yayınladı.

"Büyük hayallere inandıran hayat hikayesi"
Kitabın içeriğinde, "Selçuk Bayraktar'ın çocukları büyük hayallere inandıran hayat hikayesi" ifadeleri yer aldı.

Şeref madalyası almıştı
Bayraktar, Dağlık Karabağ'ın geri alınması sürecinde yaptığı katkılardan dolayı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından şeref madalyası (Karabağ Nişanı) ile onurlandırılmıştı.

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