Bayraktar TB2 SİHA için sıraya girdiler

Baykar, Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) Bayraktar TB2'nin yeni bir ülkeye daha ihraç edileceğini duyurdu. Yeni sözleşmeyle birlikte SİHA'ların ihraç edildiği ülke sayısı 13'e çıktı.

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Şirketin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda yeni bir ülkeyle Bayraktar TB2 SİHA ihracat sözleşmesinin tamamlandığı kaydedildi.

Paylaşımda ihracatın yapılacağı yeni ülkenin ismi açıklanmazken, şu ifadelere yer verildi:

"Bir ülkeyle daha #BayraktarTB2 SİHA ihracat sözleşmesini tamamladık. Bu anlaşma ile #BayraktarTB2 SİHA Ihraç edilen Ülke sayısı 13 oldu. #MilliTeknolojiHamlesi"