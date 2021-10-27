KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Benim yolum Türk'ün yoludur

KUZEY KIBRIS Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gaziantep'te Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) akademik yılı açılış ve ödül törenine katıldı. Törende "Geçmişten Günümüze Kıbrıs Türklerinin Ada'da Varoluş Mücadelesi" konulu konferans veren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ın Türkiye ile ayrılmaz bir bütün olduğunu söyleyerek, "Benim yolum Türk'ün yoludur, Türkiye ile birlikte yürüme yoludur" dedi.

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GAZİANTEP Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), akademik yılı açılış ve ödül törenini gerçekleştirdi. Programa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a Hasan Kalyoncu Üniversitesi senatosu kararı ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında 'Fahri Bilim Doktoru' unvanı tevcih edildi. Fahri doktora tevcih töreninin ardından Cumhurbaşkanı Tatar, HKÜ öğrencileri ile "Geçmişten Günümüze Kıbrıs Türklerinin Ada'da Varoluş Mücadelesi" konulu ilk açılış dersini gerçekleştirdi.

"Yolumuz Türk'ün yoludur"

Programda konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'taki Türk halkının varlığının ancak Türkiye Cumhuriyeti'nin desteği ile kalıcı olabileceğini söyledi. Karşısında acımasız bir muhalefet olduğunu ve kendisini Türkiye'nin adamı olmakla suçladıklarını anlatan Tatar, çok haksız ve yersiz ithamlara maruz kaldığını yolunun Türkiye ile birlikte yürüme yolu olduğunu vurguladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Kıbrıs Türk halkının varlığı ancak Türkiye'nin desteği ile sürdürülebilir. Çünkü bu büyük coğrafyada, Avrupa Birliği (AB) içerisinde Rum-Yunan ikilisi hala daha bu yayılmacı ve çatışmacı kültürdeler. Kıbrıs'ta maalesef hala daha bazı muhalifler, 'Biz Rum halkı ile çok iyi iç içe yaşayabiliriz, iyi bir anlaşma olabilir' safsatası ile bizi itham ediyorlar. Bu durumu buradan üzüntü ile paylaşıyorum. Bu Kıbrıs'ta devam eden bir gerçektir. Karşımda acımasız bir muhalefet vardır. Bana zaman zaman, 'Sen Türkiye'nin adamısın' diyorlar. 'Türkiye'nin menfaatlerini savunuyorsun' diyorlar. 'Türkiye’nin papağanısın' diyorlar. Çok haksız ve yersiz ithamlar yapan muhalefet vardır. Netice itibariyle benim yolum doğru yoldur. Benim yolum Türk'ün yoludur. Benim yolum Türkiye ile birlikte yürüme yoludur. Çünkü doğrusu budur. Sizlerde bilirsiniz ki Kıbrıs'ta adil, kalıcı, sürdürülebilir ve gerçekten bizleri de tatmin edecek oradaki halkımızın güvenliği ve geleceği 1974 öncesine dönmeyecekse Kıbrıs'ta iki devletin iş birliği yapabileceğini biz anlamış durumdayız. İyi bir anlaşma için iki tarafın buna onay vermesi lazım. Karşı taraf o kadar şımartıldı ki onlar kendilerini tüm Kıbrıs'ın temsilcisi olarak görüyorlar. Eğer mantıklı bir anlaşma olabilecekse her iki tarafın bu anlaşmada bir motivasyonu olabilmesi lazım. Şimdi Rumlar kendi başlarına tanınmış bir devlet. Kıbrıs Türk halkı tanınmamış ve dolayısıyla bu dengesizlik içerisinde adil ve kalıcı bir anlaşma yapabilmek çok zor oluyor. Onun için direniyoruz. Ben hep söylüyorum benim alternatifim yoktur. Alternatif gidip Rum'a yama olmak, yok olmaktır ve Türkiye ile bağlarımızın kopartılmasıdır. O şekilde bir haysiyetsizlik alternatif değildir, alternatif olamaz. Dolayısıyla 60 yıldır iki devlet vardır. 60 yıldır Kıbrıs Türk halkı bağımsız özgür yaşayabiliyor" diye konuştu.

"Türkiye, Doğu Akdeniz'de güçlü olmalıdır"

Ersin Tatar, tüm devletlerin Doğu Akdeniz üzerinde etkili olmaya çalıştığını söyledi. Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin desteği ile Doğu Akdeniz'de daha var olacağını söyleyerek, "Ne Kıbrıs eski Kıbrıs'tır ne Doğu Akdeniz eski Doğu Akdeniz'dir. Türkiye artık daha güçlüdür. Suriye'ye bakınız. Rusya gelmiş Suriye'ye yerleşmiş. Yani Doğu Akdeniz o kadar önemlidir ki İngiltere üsleri ile Kıbrıs'tadır. Amerika her türlü yaptığı anlaşmalarla buralarda olmaya çalışıyor. Rusya, Suriye'ye yerleşti, Akdeniz'e yerleşmeye çalışıyor. Biz tarihimize bakınca elbette, 'Türkiye'nin Akdeniz'deki varlığı daha fazla olmalıdır' diyoruz. Bu da KKTC'nin güçlü olması ile olacaktır düşüncesindeyim" diye konuştu.