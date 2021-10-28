Yüksekova'da askeri araç kaza yaptı: 1 şehit, 2 yaralı

Hakkari'nin Yüksekova-Şemdinli yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında askerî aracın kaza yapması sonucu 1 asker şehit olurken, 2 asker de yaralandı.Abone ol
Yüksekova-Şemdinli yolunda askeri aracın yan yatması sonucu akşam saatlerindemeydana gelen kazada 1 asker şehit olurken, 2 asker de yaralandı.
1 askerimiz şehit düştü
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından yaralı 2 asker hastaneye kaldırırken, kazada şehit düşen askerin cenazesi Yüksekova Devlet Hastanesinin morguna kaldırılırdı. Kaza sonrası araç trafiğine kapanan yol, aracın kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.