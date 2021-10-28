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Konya'da 4.0 büyüklüğünde deprem! AFAD açıkladı

Konya'da 4.0 büyüklüğünde deprem! AFAD açıkladı

KONYA'nın Tuzlukçu ilçesinde AFAD verilerine 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre herhangi bir hasar veya can kaybının olmadığı bildirildi. 

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AFAD verilerine göre merkez üssü Tuzlukçu ilçesinde saat 00.38'de 4.0 büyüklüğünde deprem meyana geldi. Deprem, merkez üssü Tuzlukçu'nun yanı sıra bazı ilçelerde de hissedildi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Tuzlukçu ilçemiz ve çevresinde depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar bize yansıyan bir olumsuzluk yok. Allah beterinden korusun'' dedi.

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