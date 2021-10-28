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Anadolu Efes Panathinaikos OPAP'tan fark yedi

Anadolu Efes Panathinaikos OPAP'tan fark yedi

THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Yunanistan ekibi Panathinaikos OPAP'a 95-69 yenildi.

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Bu sonuçla lacivert-beyazlı takım, organizasyonda 5. mağlubiyetini yaşadı. Panathinaikos OPAP ise 2. galibiyetini elde etti.

Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, karşılaşmanın 24. dakikasında hakemlerin verdiği ikinci teknik faulün ardından ihraç edildi.

Salon: OAKA Altion

Hakemler: Olegs Latisevs (Letonya), Benjamin Jimenez (İspanya), Luka Kardum (Hırvatistan)

Panathinaikos OPAP: Perry 2, Macon 34, Sant-Roos 13, Evans, Papagiannis 12, Bochoridis 3, Papapetrou 8, Ferrel 2, Kaselakis 2, White 2, Floyd, Nedovic 17

Anadolu Efes: Larkin 9, Beaubois 16, Bryant 15, Singleton 11, Pleiss 9, Yiğitcan Saybir, Tolga Geçim, Erten Gazi 2, Moerman 3, Petrusev 4, Simon

1. Periyot: 22-13

Devre: 52-35

3. Periyot: 78-55

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