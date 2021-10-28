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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Hakkari'de bir asker şehit oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Hakkari'de bir asker şehit oldu

HAKKARİ'de meydana gelen askeri araç kazasında Piyade Sözleşmeli Er Ebubekir Sel şehit oldu.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari'de meydana gelen askeri araç kazasında Piyade Sözleşmeli Er Ebubekir Sel'in şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hakkari'de meydana gelen askeri araç kazasında Piyade Sözleşmeli Er Ebubekir Sel şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

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