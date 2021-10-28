Hürrem Sultan Portresi dudak uçuklatan fiyata alıcı buldu

İNGİLTERE’nin başkenti Londra'daki Sotheby's Müzayede Evi’nde yapılan açık artırmada Hürrem Sultan Portresi 126 bin pounda (1 milyon 647 bin TL) alıcı bulurken, 1275 yılından kalan şamdan 6 milyon 632 bin 400 pounda satıldı.

Abone ol

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Sotheby's Müzayede Evi’nde düzenlenen İslam Dünyası, Hint Sanatları ve Hassas Kilimler müzayedesinde yüzlerce eser satışa sunuldu. Müzayedede en çok ilgi gören eserlerden biri olan Hürrem Sultan Portresi 100 ila 150 bin pound değerinde paha biçilmesinin ardından 126 bin pounda alıcı buldu. Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi Hürrem Sultan'ı tasvir eden eserin açıklamasında, Hürrem Sultan için Osmanlı tarihindeki en güçlü kadınlardan biri olduğu ifadelerine yer verilirken, portrenin 16. yüzyılın sonu 17. yüzyılın başlarına ait olduğu aktarıldı.



Müzayede ayrıca, 17. yüzyıldan kalma Kanuni Sultan Süleyman Portresi 11 bin 340, 17. yüzyıldan kalma Mihrimah Sultan portresi ise 17 bin 640 pounda satıldı. Müzayedede İslam Dünyası ve Hint eserlerine yönelik eserler sergilenirken, Osmanlı'ya ait kaligrafiler ve tuğralar da satışa sunuldu. Türkiye'de yapılan ve 1500'lü yıllardan kalma seramik eserlerde müzayedede sergilendi. Toplamda 183 değerli eserin satışa sunulduğu müzayedede en yüksek fiyata satılan eser ise, 1275 yılından kalma gümüş ve altın işlemeli pirinç şamdan oldu. 2 ila 3 milyon pound değerinde paha biçilen şamdan 6 milyon 632 bin 400 pounda satıldı.







Babür döneminden kalma gözlükler milyonlarca pounda alıcı buldu

Sergideki en yüksek fiyata satılan diğer önemli parçalar arasında, 2 farklı elmas çerçeveli, elmas ve zümrüt camlı Babür döneminden kalma gözlükler yer aldı. Her iki gözlük içinde 1,5 ila 2,5 milyon değerinde paha biçilirken, her ikisi de 1 milyon 100 bin sterline satıldı. Eser bilgilerinde, zümrüt ve elmas camlarla donatılmış gözlüklerin 200 ve 300 karat ağırlığındaki değerli taşlardan tasarlandığı belirtilirken, zümrütlerin kökeninin Kolombiya'nın Muzo madeninden gelmiş olabileceği tahmin ediliyor. Elmas lenslerinin ise Hindistan'dan geldiği belirtilerek, gözlüklerin birçok araştırmanın odak noktası olduğu ve daha önce piyasaya hiç çıkmadığı ifade edildi.