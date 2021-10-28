Dev teşvik paketi geliyor! Bakkaldan eczacıya tüm sektörlerde...

Kolay sigorta uygulaması genişletiliyor. Buna göre apartman görevlileri, ev hizmetlerinde çalışanlara yönelik uygulama eczane, bakkal, lokanta gibi binlerce işyerini de kapsayacak.

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Sosyal sigorta sisteminin kapsamı dışında kalan düşük gelirli esnaf, çiftçi, mevsimlik tarım işçisi, ücretsiz aile işçileri gibi çalışan gruplar için gelir durumlarına uygun, düşük prim ödemeyi içeren, kolay sigorta uygulaması genişletiliyor.

Çalışanların özelliklerine uygun, düşük prim ödemeyi içeren sosyal sigorta programları devreye girecek. Apartman görevlileri, ev hizmetlerinde çalışanlara yönelik kolay sigorta uygulaması eczane, bakkal, lokanta gibi binlerce işyerini de kapsayacak şekilde düzenlenecek.

İlave istihdam teşviki

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre Cumhurbaşkanlığı 2022 Yıllık Programı'na göre istihdam teşvikleri, sosyal güvenlik alanında yeni uygulamalar devreye girecek. Gelecek yıl 1.3 milyon istihdam öngörülen programa göre toplumun tüm kesimlerine insana yaraşır iş fırsatları sunulacak, kadın, gençler, özel politika gerektiren grupların istihdamı artırılacak.

Edinilen son dakika haberlerine göre kayıtlı istihdamın artırılmasının güç olduğu sektörler belirlenerek, sektörlerin özelliğine uygun kayıt altına alma uygulamaları geliştirilecek. Sigorta sistemine giriş kolaylaşırken belge yükümlülüğü azaltılacak, ilave istihdam teşviklerinden yararlanma imkânı sağlanacak. Eczane, bakkal, lokanta gibi işyerlerinde uygulanması öngörülen kolay işverenlik uygulaması yaygınlaşacak.

Kapsamın genişletilmesiyle sosyal sigorta programlarına giriş-çıkış işlemleri birleştirilecek. Aylık sosyal güvenlik prim ve hizmet belgesi verme gibi yükümlülükler azaltılacak. Primler, işverenin SGK'ya beyan ettiği banka hesabından otomatik tahsil edilecek.

Emeklilere ek ödeme

2022'de sosyal güvenlik kuruluşlarının toplam gelirleri 675.8 milyar, toplam giderleri 714.7 milyar lira olacak. Sosyal Güvenlik Kurumu'na, emeklilere ek ödeme, devlet katkısı dahil olmak üzere 280.7 milyarlık bütçe transferi yapılacak.

Kayıt dışı istihdam yüzde 28.5'e düşecek

KAYITLI istihdamın teşvikine yönelik veri analizine dayalı risk odaklı denetim faaliyetleri yaygınlaştırılacak. Kayıtdışılığın yaygın olduğu sektörler başta olmak üzere yönlendirici ve rehberlik edici denetim faaliyetleri artırılacak. Bu kapsamda, kayıtdışı istihdam oranının yüzde 28.5'e düşürülmesi planlanıyor.

TEİAŞ halka arzla özelleşecek

Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı, Taşucu Limanı ve Geri Sahası ile Çal, Girlevik 2-Mercan, Kepez 1, Kepez 2, Dereiçi ve Koyulhisar HES'lerinin özelleştirme sürecine ilişkin iş ve işlemler tamamlanacak. TEİAŞ'ın, alternatif model olarak öne çıkan halka arz yöntemiyle özelleştirilmesi için hazırlık çalışmaları yapılacak.

Turizm geliri 30 milyar doları aşabilir

Türkiye'de bu yıl sonu itibarıyla 22 milyar dolara ulaşması beklenen turizm gelirinin 2022'de 30.4 milyar dolara çıkması öngörülüyor. Gayrimenkul sahipliği üzerinden alınan vergiler, diğer tasarruf araçlarının vergilendirilmesi dikkate alınmak suretiyle yeniden değerlendirilecek.