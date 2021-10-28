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112'yi bin kez kez aradı 10 bin kez mesaj attı! Sonunda tutuklandı

112'yi bin kez kez aradı 10 bin kez mesaj attı! Sonunda tutuklandı

Gaziantep'te 112 acil çağrı merkezini bin kez telefonla arayarak ve 10 bin kez ise SMS atarak asılsız ihbarlarda bulunan bir kişi gözaltına alındı. Şahıs tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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GAZİANTEP Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü personel ve yöneticilerin şikayeti üzerine çağrı merkezini bin kez telefonla arayarak ve 10 bin kez SMS atarak rahatsız eden şahsın tespiti için çalışma başlattı. Çağrı merkezini gereksiz yere meşgul ederek gerçek vaka için arayanların çağrı merkezi ile iletişimine engel olann kişinin S.K., olduğunu belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla şahsı gözaltına aldı.

Yakalanan S.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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