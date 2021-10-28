Korkutan harita çıktı! Yüzde 69 arttı ilk sırada İstanbul var
Türkiye'de bireysel silahlanma ve bunu takiben silahlı şiddet olayları her geçen gün artıyor. İnsanların gözü nünde silahlı saldırılar gerçekleşiyor ve vatandaşlar bunu genellikle tepkisizce izliyor... Umut Vakfı, 2020 yılında yaşanan silahlı şiddet olaylarının haritasını çıkardı. Hazırlanan raporda İstanbul zirveye otururken, en fazla suç işlenen şehirler ve en sakin şehirler ortaya çıktı.
İstanbul Çağlayan’da İstanbul Adliyesi'nin hemen yanı başında geçtiğimiz günlerde bir kişi trafiğin ortasında aracından indi, iş yerini kurşunlayıp kaçtı. Etraftaki insanların kameralara yansıyan kayıtsızlığı da 'pes artık' dedirtti. Her gün haber ekranlarına birden çok silahlı veya kesici aletle işlenmiş cinayet haberi düşmeye başladı. Silahlı şiddet eylemlerinin arttığı ve insanların da artık bu saldırıları kanıksamaya başladığı günlerde Umut Vakfı, 2020 yılına ait artan silah şiddetinin raporunu çıkardı.
Yüzde 85'i ateşli silahlarla işlendi
Umut Vakfı'nın çalışmasına göre, Türkiye'de silahlı şiddet olayları pandemiye rağmen durmadı. Toplam 3 bin 862 silahlı şiddet olayının gerçekleştiği 2020'de, 2 bin 40 kişi yaşamını yitirdi. Şiddet olaylarının yüzde 85'i ise ateşli silahlarla gerçekleştirildi.
Son 5 yılda yüzde 69 arttı
Raporda, Türkiye genelinde yaşanan 3 bin 862 şiddet olayının yüzde 85'inin tabanca ve tüfek gibi ateşli silahlarla gerçekleştirildiği, yüzde 15'inde ise kesici/delici alet kullanıldığı belirtiliyor. Vakfın 2015 yılından bu yana hazırladığı raporlar dikkate alındığında ise son 5 yılda silahlı şiddet olayları yüzde 69 arttı.
İstanbul ilk sırada
Umut Vakfı'nın hazırladığı rapora göre 2020'de Marmara bölgesi 958 olayla ilk sırada yer alırken, il bazında İstanbul başı çekiyor. 2020 yılında İstanbul'da 441 silahlı şiddet olayı yaşandı.