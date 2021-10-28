Korkutan harita çıktı! Yüzde 69 arttı ilk sırada İstanbul var

İstanbul Çağlayan’da İstanbul Adliyesi'nin hemen yanı başında geçtiğimiz günlerde bir kişi trafiğin ortasında aracından indi, iş yerini kurşunlayıp kaçtı. Etraftaki insanların kameralara yansıyan kayıtsızlığı da 'pes artık' dedirtti. Her gün haber ekranlarına birden çok silahlı veya kesici aletle işlenmiş cinayet haberi düşmeye başladı. Silahlı şiddet eylemlerinin arttığı ve insanların da artık bu saldırıları kanıksamaya başladığı günlerde Umut Vakfı, 2020 yılına ait artan silah şiddetinin raporunu çıkardı.