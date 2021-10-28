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Haftanın filmleri belli oldu! Bu hafta 6'sı yerli 10 film vizyona girecek

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Haftanın filmleri belli oldu! Bu hafta 6'sı yerli 10 film vizyona girecek

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 6'sı yerli 10 film vizyona girecek.

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Haktan Özkan, Gökhan Tunalıgil'in yönettiği; Ayhan Krüezi, Deniz Çevik, İrem Keskin, Tolgahan Hançer ve Gökhan Tunalıgil'in başrolünde oynadığı "Saklı Yüzler: Bosna" izleyici ile buluşacak.

Dram ve aksiyon ağırlıklı film, Bosna Savaşı sürecinde Srebrenitsa gibi katliamlarda yer almış savaş suçlularının peşine düşen Mirsad ve Haris'in hikayesini anlatıyor.

"Zoraki Misafir"

Mustafa Üstündağ, Uğur Yücel, Murat Akkoyunlu, Sera Tokdemir ve Bengi İdil Uras'ın rol aldığı "Zoraki Misafir" yerli komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Bülent İşbilen'in yönetmenliğini üstlendiği film; programları eskisi kadar ilgi görmeyen bir medya patronunun son bir program deneyimiyle birlikte gelişenleri konu ediniyor.

"Grev"

Metin Yeğin'in yönettiği; Itziar Ituno Martinez, Tansel Öngel, Pelin Batu, Orhan Alkaya ve Nihan Aşıcı'nın başrollerinde oynadığı "Grev"; 1910 yılında Bursa'da ipek işçiliği yapan Müslüman ve gayrimüslim kadınların kötü çalışma koşullarına karşı birlikte gösterdikleri direnişi beyaz perdeye yansıtacak.

 "Aşk Engel Tanımaz"

Alice Filippi'nin yönetmen koltuğunda oturduğu romantik komedi filmi "Aşk Engel Tanımaz"ın başrollerinde Ludovica Francesconi, Giuseppe Maggio, Eleonora Gaggero, Gaja Masciale ve Jozef Gjura oynuyor.

İtalyan yapımı film, nadir görülen ve ciddi bir hastalıkla boğuşan fakat tüm bunlara karşın yaşam enerjisiyle dolu bir kadının aşkı arayışını anlatıyor.

 "Yeni Düzen"

Michel Franco'nun yönettiği ve Naian Gonzalez Norvind, Diego Boneta, Fernando Cuautle ile Samantha Yazareth Anaya'nın oynadığı "Yeni Düzen" Başka Sinema dağıtımıyla vizyona çıkarılacak.

Meksika ve Fransa ortak yapımı dramda, yapılmakta olan çok lüks bir üst sınıf düğünü yerini aniden şiddetli olaylara ve hiç beklenmedik bir sınıflar arası çatışmaya bırakıyor.

Anne, baba, damat, gelin ve bu zengin aileye hizmet etmekte olan uşakların gözünden anlatılan hikaye, bir politik sisteminin çöküşünün dramatik sonuç ve etkilerini anlatıyor.

 "Boynuzlar"

Scott Cooper'in yönettiği; Jeremy T. Thomas, Keri Russell, Jesse Plemons ve Graham Greene gibi isimerin oynadığı "Boynuzlar" korku ve gerilim meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.

Nick Antosca'nın "The Quiet Boy" isimli kısa öyküsünden uyarlanan film, Oregon'un sakin bir kasabasında, tüm kasaba ahalisi için tehlike arz edebilecek bir sırra vakıf olan genç Lucas ile kendisini öğrencisinin taşıdığı gizemin girdabında bulan öğretmen Julia'nın hikayesini odağına alıyor.

"Benim Ölümüm"

Darren Lynn Bousman'ın yönetmenliğini yaptığı ABD yapımı "Benim Ölümüm", haftanın bir diğer korku filmi olacak.

Maggie Q, Luke Hemsworth, Alex Essoe, Kat Ingkarat ve Kelly Jones gibi isimlerin kamera karşısına geçtiği film; birlikte tatillerini sürdüren bir çiftin, içlerinden birinin diğerini öldürdüğünü gösteren videonun gizemini çözmeye çalışmasını konu alıyor.

"Enna: Kara Büyü"

Burak Çelik'in yönetmenliğini üstlendiği yerli korku filmi "Enna: Kara Büyü"; birbirini hiç tanımayan iki arkadaş grubunun esrarengiz olayların yaşandığı bir köyde meydana gelen olaylar etrafında dönüyor.

"Cinni Nazar"

Tayfun Can Demirtaş'ın yönettiği; Savaş Özkul, Sara Özyıldız, Seçil Altıntaş, Hakan Fidan ve Gülay Özyıldız gibi isimlerin başrollerinde oynadığı "Cinni Nazar"; anne ve babasının ölümünün arkasındaki sır perdesini aralamaya çalışan bir gencin hikayesini anlatıyor.

 "İstanbul Muhafızları: 100 Yılın Muhafızları"

Çağrı Cem Bayraklı'nın filmi "İstanbul Muhafızları: 100 Yılın Muhafızları" animasyon meraklıların ilgisini çekmeye aday.

Muhammed Ammar Gündüz, Selin Kıdıl, Sevinç Sırma, Sebahat Demirhas ve Bartu Kerem Yüksel'in seslendirmelerini yaptığı film, 1920 yılına ışınlanarak kötü planlarını uygulamaya çalışan Gürgen ile Azmi'ye engel olmak için yola çıkan İstanbul Muhafızları'nın hikayesini beyaz perdeye yansıtacak.

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