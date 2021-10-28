Şebnem Şirin neden öldü Şebnem Şirin olayı nedir ailesi nereli?

Türkiye'nin kanını donduran bir kadın cinayeti haberi de Denizli'den geldi. 25 yaşındaki Şebnem Şirin sevgilisi Furkan Zıbıncı tarafında bıçakla boğazı kesilerek katledildi. Türkiye'nin gündemi olan bu cinayet sonrasında Şebnem Şirin merak konusu oldu. Peki Şebnem Şirin kimdir, aslen nereli, ailesi anne ve babası kimdir?

Abone ol

DENİZLİ'de meydana gelen kadın cinayeti Türkiye'yi ayağa kaldırdı, cinayetin detayları kan dondurdu. Henüz 25 yaşında olan ve kadın cinayetlerine tepki gösteren sözlerini sosyal medya hesabından paylaşan Şebnem Şirin sevgilisi Furkan Zıbıncı tarafından boğazı bıçakla kesilerek öldürüdü. Kaçmak üzereyken yakalanan Furkan Zıbıncı sevgilisini ayrılık nedeniyle öldürdüğünü açıkladı. Şebnem Şirin'in Denizli'de bir şarapçılık şirketinin ortağı Fevzi Tokat'ın torunu olduğu öğrenildi.

Şebnem Şirin kimdir, nasıl öldü: Olay, saat 06.00 sıralarında Kınıklı Mahallesi 6071 Sokak'taki bir apartmanın birinci katında meydana geldi.

Şebnem Şirin ile erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı arasında iddiaya göre ayrılık nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Furkan Zıbıncı, mutfaktan aldığı bıçakla Şirin'in boğazını kesti. İhbar üzerine adrese giden ekipler, daireye girdiklerinde Şirin’i salonda kanlar içinde yerde yatarken buldu.

Savcının incelemesinin ardından Şebnem Şirin'in cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Furkan Zıbıncı’nın otomobilinin Saltak Caddesi'nde durduran polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Şebnem Şirin'in, ayrılmak istediği için çıkan tartışma sonrası hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Şebnem Şirin'in Denizli'de bir şarapçılık şirketinin ortağı Fevzi Tokat'ın torunu olduğu öğrenildi.