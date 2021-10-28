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Turuncu kategorideki terörist teslim oldu İçişleri Bakanlığı duyurdu

Turuncu kategorideki terörist teslim oldu İçişleri Bakanlığı duyurdu

İçişleri Bakanlığı, turuncu kategoride yer alan bir PKK'lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

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İçişleri Bakanlığı, turuncu kategoride yer alan bir PKK'lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu. Teröristin 2010 yılında terör örgütüne katıldığı, Terörden Arananlar Listesinde Turuncu Kategoride yer aldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Teröristin 2010 yılında terör örgütüne katıldığı, Terörden Arananlar Listesinde Turuncu Kategoride yer aldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

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