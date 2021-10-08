3600 ek gösterge nedir ne işe yarar kimleri kapsıyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 3600 ek gösterge 2022 yılına kadar çözülecek dedi iyi haberi verdi. Bu açıklamanın ardından 3600 ek gösterge ne demek, kimleri kapsıyor ve maaşlara etkisi ne olacak soruları merak edildi. Ek göstergesi 3600 olan bir memur, göstergesi 2 bin 500 olan bir memurdan emeklilikte daha fazla maaş ve ikramiye alabilecek.

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Polislerin, öğretmenlerin, hemşirelerin, din görevlilerinin ve diğer idarecilerin maaşını arttıracak olan 3600 ek göstergeye çare bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 yılına kadar çözüm bulanacak dedi. Yapılacak düzenlemeyle belirlenen iş gruplarının emeklilik ek göstergeleri 3600'e çıkarılacak. Son olarak konuya dair açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "3600 ek gösterge meselesi 2022 sonuna kadar çözülecek." ifadelerini kullandı. Peki, 3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor? 3600 ek göstergede son durum...

Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinde belirleyici unsurlardan biridir. Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor.

Hesaplama metodu olan ek gösterge rakamları, unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirleniyor. Ek göstergesi 3600 olan bir memur, göstergesi 2 bin 500 olan bir memurdan emeklilikte daha fazla maaş ve ikramiye alabilecek.

360 ek gösterge kimleri kapsayacak:

Ek gösterge düşük kaldığından öğretmen ve polisler hem emekli olamıyor hem de yüksek emekli maaşı alamıyor. 3600 ek göstergenin, tüm kamu görevlileri için geçerli olması talep edilse de ilk etapta polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşirelerin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor.

Ek gösterge artışı neleri değiştirecek:

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2018 yılında yaptığı açıklamada, yeni dönemde polislerin, öğretmenlerin, hemşirelerin, din görevlilerinin ve diğer idarecilerin Emeklilik ek göstergelerinde artış yapılacağını açıklamıştı. O tarihten bu yana tartışılan düzenlemenin yaşama geçmesi durumunda 30 yıllık hizmeti bulunan öğretmen, polis ve 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu imam-hatiplerin emekli aylığının yüzde 22 artması, hemşire ve diğer imam-hatiplerin emekli aylığının da yüzde 25 civarında artması bekleniyor