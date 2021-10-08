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Ev alacaklara müjde! Tapu harcında muaf tutulması planlanıyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Ev alacaklara müjde! Tapu harcında muaf tutulması planlanıyor

Konut satışlarında yaşanan düşüş sebebiyle yeni tedbirler ve teşvikler için özel bir taslak gündeme geliyor. 492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kapsamında kişinin kendisinin ikamet etmesi için aldığı evlerde ebeveyn başına 300 bin TL, çocuk başına ise 150 bin TL'lik bölümün tapu harcından muaf tutulması planlanıyor.

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Artan kira bedelleri ve inşaat maliyetlerindeki artışa bağlı olarak yükselişe geçen konut fiyatları vatandaşların ev sahibi olmalarını her geçen gün zorlaştırıyor.

Sektörel olarak yaşanan sıkıntıların çözümü ve vatandaşların ev sahibi olmalarına kolaylık sağlayacak ilk adım ise TBMM’ye sunulan yeni tapu harcı muafiyeti düzenlemesi ile geliyor.

Hazırlanan yeni tapu harcı muafiyeti ile ilgili açıklamalarda bulunan Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir, tapu masraflarının konut satışlarını doğrudan etkilediğini ve bu kapsamda yeni düzenlemeler ve teşvikler sağlanmasının vatandaşlar için önemli bir avantaj olacağını belirtti.

Konut kredisi faizlerinin konut satışlarına etkisini değerlendiren Aydemir, “Ülkemizde konut edinme ve barınma ihtiyacı en önem verilen konuların başında geliyor. Bu yüzden ev sahibi olmak isteyen vatandaşların en çok başvurduğu banka ürünü konut kredisidir. Ancak son aylarda beklenen oranlara inmeyen ve alım gücünü zorlayan konut kredisi oranları konut satışlarının önüne bir set çekmiş durumda. Böyle bir atmosferde gündeme gelecek bütün teşvik ve indirimler büyük önem taşıyor. Özellikle tapu harcı muafiyeti ile ilgili gündeme gelen yeni düzenlemenin hayata geçmesini çok istiyoruz. Çünkü tapu masrafları da en az konut kredisi kadar önem arz eden bir seviyeye ulaşmış durumdadır” dedi.

TBMM'ye sunulan 492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kapsamında tapu harcındaki yeni muafiyetin hayata geçirilmesi durumunda ilgili düzenlemeden yararlanan vatandaşların konutunu 5 yıldan önce satması veya kiraya vermesi durumunda zamanında alınmayan harç tutarının gecikme faizi ile birlikte tahsil edilmesi planlanıyor.

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