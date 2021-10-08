Sayı 3'e yükseldi! Finlandiya, Moderna’nın Covid-19 aşısına kısıtlama getirdi

İsveç ve Danimarka’nın ardından Finlandiya da, Moderna’nın geliştirdiği Covid-19 aşısının genç erkeklerde kullanımına olası kalp iltihabı tehlikesine karşı kısıtlama getirdi.

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Finlandiya, Sağlık Enstitüsü Direktörü Mika Salminen, 1991 yılı ve sonrasında doğan erkeklere artık Pfizer grubunun ürettiği aşının uygulanacağını bildirdi.

Euronews'te yer alan habere göre konu ile ilgili basına açıklama yapan Salminen, “Finlandiya, İsveç, Norveç ve Danimarka’yı kapsayan İskandinav araştırması, Moderna’nın ürettiği aşıyı olan 30 yaş altı erkeklerin kalp kası iltihabı geçirme riskinin, diğerlerine oranla çok az da olsa daha fazla olduğunu ortaya koyuyor.” dedi.

Finlandiya, 12 yaş grubu üzeri gençlere de Covid-19 aşısı vurulmasını öneriyor.

İsveç ve Danimarka, 1991 sonrası doğan bütün gençlerde yasakladı



İsveç ve Danimarka yetkilileri çarşamba günü şu ana kadar resmen yayımlanmayan aynı bilimsel araştırmaya dayanarak, Moderna aşısını 1991 yılından sonra doğan bütün gençlerde ve çocuklarda kullanımını askıya almıştı. .

İsveç Halk Sağlık Müdürlüğü, Amerikan ilaç şirketi Moderna'nın geliştirdiği aşının gençler üzerinde kalp kası veya kalp zarı iltihabı gibi yan etki riskinin arttığına dair bulgular elde edildiğini açıklamıştı.

Moderna'nın Spikevax aşısının ikinci dozundan sonra yan etki ile aşı arasındaki bağlantının açıkça görüldüğü kaydedilen açıklamada, 1991 yılında veya sonrasında doğan ve ilk Moderna aşısı vurulan 81 bin gence ikinci doz Moderna aşısı yapılmayacağı, bunun yerine Pfizer/BioNTech aşısının kullanılacağı ifade edilmişti.