Pardon filmi gerçek oldu! Yıllarca fazladan hapis yattı: Tazminat davası şoku...

İnfaz yasasında yapılan değişikliğe rağmen cezaevinde 6 yıl fazla yatan Zekeriya Asarkaya, tahliye olur olmaz Hazine’ye karşı 5 milyon TL’lik ‘tazminat davası açtı, ancak ‘bihakkın tahliye süresi dolmadığı’ gerekçesiyle talebi reddedildi.

Abone ol

Yaşama veda eden Ferhan Şensoy’un 3 arkadaşın yargı sisteminde yaşadığı sorunları beyaz perdeye aktardığı ‘Pardon’ isimli filmi, gerçeğe dönüştü. Gasp ve gaspa teşebbüs suçundan hükümlü Zekeriya Asarkaya, infaz yasasında yapılan değişiklikle tahliye edilmesi gerekirken 6 yıl fazladan cezaevinde kaldı. Tahliye edildiğinde açtığı Tazminat Davası ise kabul edilmedi.



Dava dosyasına göre, Zekeriya Asarkaya, 1982 yılında gasp ve gaspa teşebbüs suçundan Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nce 106 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 1991 yılında şartlı tahliye edildi ve 2000 yılında ‘tehdit’ suçundan ceza aldı. Yeniden cezaevine giren Asarkaya’nın daha önce yatmadığı cezası ile yeni cezasının birlikte infazına karar verildi. Tahliye yılı 2020 olarak belirlendi.



Tahliye kararı

2013 yılında çıkarılan 3. Yargı Paketi’ne ise ‘Yeni bir suç sebebiyle koşullu salıverilme kararı geri alınmaz’ maddesi eklendi. Bu da Asarkaya’ya tahliye yolunu açtı. Ancak 2013’ten sonra birkaç kez tahliye talebinde bulunan Zekeriya Asarkaya, ‘düzenlemenin kendisini kapsamadığı’ gerekçesiyle salıverilmedi. 2019 yılında yapılan başvurusunda ise Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi, 2 Nisan günü tahliye kararı verdi.



Tazminat talebine red

Asarkaya, tahliye olur olmaz avukatı Umut Vedat Açar aracılığıyla, Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, Hazine aleyhine 5 milyon TL’lik tazminat davası açtı. Mahkeme, “Yeni bir suç sebebiyle koşullu salıverilme kararı geri alınmaz” şeklindeki hükmün, hükümlü için uygulanmadığı tespitinde bulundu. Buna rağmen, mahkeme, Asarkaya’nın tazminat talebini “davacının cezaevinde kaldığı sürenin bihakkın tahliye süresini geçmediği” gerekçesiyle reddetti.



İstinaf başvurusu

Asarkaya’nın avukatı Umut Vedat Açar verilen karar için istinaf başvurusunda bulundu. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 12. Ceza Dairesi’ne yapılan istinaf başvurusunda, “Hükümlünün bihakkın tahliye tarihinin

dolmamış olması lehine düzenlenen yasa değişikliklerinden faydalanmayacağı anlamına gelmemektedir” denildi.



Soruşturma başlatıldı

Asarkaya’nın tahliyesinin ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve HSK tarafından tahliyenin reddine ilişkin kararlarda yer alan hâkim ve zabıt katipleri açısından resen soruşturma başlatıldı. Kararlarda imzası bulunan zabıt katipleri açısından yürütülen soruşturma takipsizlik ile sonuçlanırken, hâkimler hakkında HSK tarafından yürütülen soruşturmanın devam ettiği belirtildi.



Film gerçek oldu

Hürriyet'in haberine göre Zekeriya Asarkaya’nın yaşadıkları , üç arkadaşın yargı sistemiyle yaşadıkları sorunları konu alan ünlü ‘Pardon’ filmini hatırlattı. Filmde askere giden İbrahim (Ferhan Şensoy) dağıtım için İstanbul’a gelmiştir ve geceyi arkadaşı Muzaffer’de (Rasim Öztekin) geçirecektir. Otobüs garajında nedensiz yere polisten kaçmaya başlayan İbrahim, Muzaffer’in evinde yakalanır. İkili gözaltına alınır. Daha sonra arkadaşları Aydın’ın da (Ali Çatalbaş) gözaltına alınması ve işkenceyle tüm asılsız suçlamaları kabul etmesiyle durumları bir kördüğüme dönüşür.