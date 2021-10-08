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Bakan Fahrettin Koca'dan flaş talimat: Gereksiz soruşturma açmayın

Bakan Fahrettin Koca'dan flaş talimat: Gereksiz soruşturma açmayın

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın imzasıyla İl Sağlık Müdürlüklerine verilen talimat yazısında, sağlık çalışanlarının gereksiz yere inceleme, soruşturma süreçleri ile muhatap edilmemesi istendi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın imzasıyla İl Sağlık Müdürlüklerine gönderilen yazıda, sağlıkçılarla ilgili ihbar ve şikayet başvurularında birim amirlerinin ön araştırma yapması, incelemenin derinleştirilmesine gerek olmadığı durumlarda personelden ifade alınmaması gerektiği belirtildi.

Haber Global'in haberine göre yazıda, bakanlığa gelen geri bildirimlerde sağlık çalışanlarıyla ilgili intikal eden ihbarlarda, detaylı bir inceleme başlatılmasına gerek olmayan başvurular için bile çalışanlardan açıklama talep edildiğinin görüldüğü belirtildi. Sağlık çalışanlarından istenen açıklamaların, “yoğun iş temposu arasında moral/motivasyonlarının düşmesine, hem de vatandaşa sağlık hizmetinin sunumunda aksaklık yaşanmasına” sebep olduğu vurgulanarak, şöyle denildi:

“Sağlık çalışanlarının gereksiz yere inceleme/soruşturma süreçleri ile muhatap olmamaları büyük önem arz ettiğinden birimlere intikal eden başvuru, ihbar ve şikayetlerden somut bir konuyu ihtiva etmeyen, soyut nitelikteki iddia/ithamlara yer verilen ve detaylı bir inceleme yapılmasına gerek bulunulmayanların öncelikle birim amirlerince değerlendirilerek ilgili sağlık personelinin ifade/açıklamasına başvurulmaksın işlemden kaldırılması, yapılan ön değerlendirme neticesinde detaylı bir inceleme başlatılması kanaatine varılan ihbar/şikayet başvurulara yönelik inceleme soruşturma süreçlerinin de gizlilik esasına riayet edilmek suretiyle gerçekleştirilmesi için gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.”

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