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MAK anketinde aşıyla ilgili çarpıcı sonuç: Halk kısıtlama istiyor!

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MAK anketinde aşıyla ilgili çarpıcı sonuç: Halk kısıtlama istiyor!

Türkiye Geneli Covid-19 Aşısına Toplumsal Bakış’ başlıklı araştırmada halkın büyük çoğunluğu aşı yaptırmayanlara kısıtlama istiyor.

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MAK Danışmanlık tarafından geçen ay 67 ilden 18 yaş ve üzerindeki 5 bin 700 kişiyle yüz yüze anket yöntemiyle gerçekleştirilen araştırmada ilginç sonuçlar elde edildi. Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek'in aktardığına göre anketin sonuçları şöyle:

-Yüz kişiden 24'ü koronavirüsüne yakalanmış.
 
-Yüz kişiden 15'i hiç aşı yaptırmamış. 
 
-“Herkes aşı yaptırmalıdır” diyenlerin oranı yüzde 76 iken, “hayır” diyenlerin oranı yüzde 14 oldu. Yüz kişiden 10'u ise kararsız.
 
-“Aşı yaptırmamak virüsün yayılmasına katkıda bulunmaktır” diyenlerin oranı yüzde 78. Ankete katılanların yüzde 14'ü ise bu önermeye karşı çıkıyor. Kararsızların oranı yüzde 8.

 -Yüz kişiden 73'ü aşının koronavirüs ile mücadelede etkili olduğuna inanıyor. Aşının etkili olmadığını düşünenlerin oranı ise yüzde 14.
 
-Halkın yüzde 67'si aşı yaptırmayanlara toplu alanlarda kısıtlama getirilmesi gerektiğine inanıyor. “Hayır getirilmemelidir” diyenlerin oranı ise yüzde 24.
 
-Salgın konusundaki kısıtlamaların işe yaradığını düşünenlerin oranı yüzde 45'te kalmış. Katılanların yüzde 41'i ise önlemlerin işe yaramadığını düşünüyor.

Ankete göre halkın Sinovac ve Biontech aşılarına yönelik görüşlerini yansıtan bulgular da şöyle:


-Her yüz kişiden 11'i iki Sinovac, iki Biontech, her yüz kişiden 11'i iki doz Sinovac bir doz Biontech, her yüz kişiden 22'si iki doz Sinovac, her yüz kişiden 24'ü iki doz Biontech,  her yüz kişiden 11'i bir doz Biontech, her yüz kişiden 6'sı bir doz Sinovac yaptırmış.

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