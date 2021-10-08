BIST 1.399
DOLAR 8,93
EURO 10,32
ALTIN 504,89
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta

Kayseri'de 12 yaşındaki çocuğun korkunç ölümü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kayseri'de 12 yaşındaki çocuğun korkunç ölümü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen olayda, 11. kattan düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Turgutreis Mahallesi Lale Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Muhammed E.A. (12), 13 katlı bir binanın 11. katındaki pencereden düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Muhammed E.A., ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı.

Muhammed E.A., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nden tepki çeken ücret kararı: 30 TL, 50 TL, 100 TL...
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nden tepki çeken ücret kararı: 30 TL, 50 TL, 100 TL...
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta
Devletin bilgilerini ele geçirmişler 6 kişi MİT operasyonuyla yakalandı
Devletin bilgilerini ele geçirmişler 6 kişi MİT operasyonuyla yakalandı
RTÜK'ten gündüz kuşağı için 7 kanala uyarı! Çarpık ilişkiler var, suç işleniyor!
RTÜK'ten gündüz kuşağı için 7 kanala uyarı! Çarpık ilişkiler var, suç işleniyor!
Cuma namazı nasıl kılınır resimli anlatım cuma namazı duaları
Cuma namazı nasıl kılınır resimli anlatım cuma namazı duaları
Maskeniz nerede geri zekalılar diyerek öğrencilere vurduğu iddia edilen öğretmene suç duyurusu
Maskeniz nerede geri zekalılar diyerek öğrencilere vurduğu iddia edilen öğretmene suç duyurusu
MAK anketinde aşıyla ilgili çarpıcı sonuç: Halk kısıtlama istiyor!
MAK anketinde aşıyla ilgili çarpıcı sonuç: Halk kısıtlama istiyor!
Dolar çıldırdı! 8.97'yi görüp tüm zamanların rekorunu kırdı piyasada son durum
Dolar çıldırdı! 8.97'yi görüp tüm zamanların rekorunu kırdı piyasada son durum
Mevlüt Öztekin evli mi eşi ve çocuğu kimdir? Mevlüt Öztekin aslen nereli?
Mevlüt Öztekin evli mi eşi ve çocuğu kimdir? Mevlüt Öztekin aslen nereli?
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Özkan Sümer'in mezarını ziyaret etti
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Özkan Sümer'in mezarını ziyaret etti