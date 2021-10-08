Reuters'tan Şahap Kavcıoğlu kulisi! Erdoğan Merkez Bankası Başkanı'ndan soğudu mu?

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'yla ilgili Reuters'tan bomba bir kulis haberi geldi. Cumhurbaşkanlığı’na yakın bir kaynak Reuters'a, Kavcıoğlu'nun artık Cumhurbaşkanı ile "sağlıklı bir iletişimi" kalmadığını söyledi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise iddiayı yalanladı...

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Uluslararası haber ajansı Reuters, “Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sadece yedi ay önce göreve getirdiği Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'a güvenini kaybetme aşamasına geldiğini, son haftalarda iletişiminin de belirgin şekilde azaldığı” iddiasını gündeme getirdi.

Reuters'a bilgi veren üç kaynaktan ikisi daha erken sürede daha düşük enflasyon ve daha düşük faiz politikası uygulanabileceğinin Erdoğan'a geçmişte söylendiğini, ancak gerçekleşmenin eylül itibarıyla buna yakın bile olmadığına dikkat çektiler. Reuters kendisine bilgi veren kaynaklardan oluşan memnuniyetsizliğin Erdoğan'ın Kavcıoğlu'nun görevine son verme ile sonuçlanıp sonuçlanmayacağı hakkında fikir sahibi olamadı.

"Hayal kırıklığı yaşadı"

Konunun hassasiyeti nedeniyle ismini vermek istemeyen kaynaklara göre, Erdoğan daha önce beklediği faiz indirimlerinin geçtiğimiz aya kadar yapılamamış olmasından hayal kırıklığı yaşadı. Kavcıoğlu'nun Cumhurbaşkanının güvenine hala sahip olup olmadığı soruna haberin yazıldığı sırada Cumhurbaşkanlığı'ndan yanıt verilmedi.

"Son aylarda başarısız"

Cumhurbaşkanlığına yakın iki kaynak Kavcıoğlu'nun enflasyonu düşürmekte son aylarda başarısız olduğuna ve Cumhurbaşkanın başkan ile önceki konuşmalarında söylenenlerin gerçeklememiş olduğuna dikkat çektiler ve bunun bir "kırılma noktası" olduğunu da söylediler.

"Cumhurbaşkanı'nın TCMB başkanına olan güveni sarsıldı" diyen konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak, TCMB'den beklenin "hızlı faiz indirimleri" olmasına karşın "aylarca" bir önceki Başkan Naci Ağbal tarafından belirlenen %19 olan faizlerin sabit tutulduğunu söyledi ve şöyle devam etti:

Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı net olarak söyleyeyim halen faizlerin yüksekliği ve uygulamalar nedeniyle Kavcıoğlu ve TCMB'nin uygulamalarından memnun değil. Kavcıoğlu'nun Cumhurbaşkanının güvenine hala sahip olup olmadığı sorusuna TCMB yanıt vermedi.

Diğer iki kaynak da süreçteki memnuniyetsizliği teyit ederken, bunun dördüncü bir başkan değişimiyle sonuçlanma riski olduğuna da dikkat çektiler. Böyle bir değişim son 12 ayda TCMB'nin üç farklı başkan görmesi anlamına gelirken piyasalarda volatiliteye de neden olabilir.