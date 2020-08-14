Cuma selası ve ezanı arasında okunacak dua hangisi?

Cuma günü okunacak dualar hangisidir, cuma günü ezan ile sela arasında hangi dualar okunmalı, nasıl dua edilmeli? Resimli cuma mesajları ve cuma günü okunacak duaları sizler için derledik. Bu güzel ve mübarek günde siz de sevdiklerinize resimli cuma mesajları yollayabilir onları mutlu edebilirsiniz...

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Cuma günü okunacak dualar hangisidir, cuma günü ezan ile sela arasında hangi dualar okunmalı, nasıl dua edilmeli soruları müslümanlar tarafından merak ediliyor. Biz de bu mübarek gün için sizlere cuma günü okunacak duaları ve resimli cuma hadislerini dualarını bir araya getirdik. Cumanız mübarek olsun...

CUMA EZAN İLE SELA ARASINDA OKUNACAK DUALAR..

* Cuma günü bol bol salavat getirin.Cuma günü 80 selavat getirnin 80 yıllık günahı affolunur.

* Cuma günü sela ile ezan arasında 100 kere okunacak dua:

* ”La İlahe İlla ente Ya Hannaü ya Mennanü ya bediassemavati vel ard.”

bu dua ile dua eder ve Allah’dan isterse ,Allah mutlaka duanıza karşılk verir.

ALLAH’lM! Ruhumu Daraltma, Kalbimi Karartma, Darda koyup Aratma, Hak yolundan Saptırma, Beni SENDEN Başkasına YALVARTMA..

Hayırlı Nur’lu Cuma‘lar. Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. sende dua et ALLAH için. cumanız mübarek olsun.

Öyle bir dua et ki; günahın tövbenin büyüklüğünden ağlasın…Şeytandan yaradana sığınki sefsin seni değil; sen nefsini yakasın. Hayırlı Cumalar.

Ey Rabbim! Gözlerimden sevgiyle bakan ışıkları eksik etme, hayırları görmeyi ve her yaratılanı senden dolayı sevmeyi nasip et! Amin. Hayırlı Cumalar.

YÜCE RAB’BİM..! Omuzumuzda onca GÜNAH yüküyle, sana açtık ELLERİMİZİ..! Derinden bir OF değil, yürekten bir AF diliyoruz..! -Hayırlı Nurlu Cumalar.

Bir dua gönderiyorum hepinize, sağlık, mutluluk, huzur olsun, sevdikleriniz yanınızda, dünyanız barış dolsun, Allah’ın selamı üzerinize olsun hayırlı cumalar dilerim.

Bildirdiğin ve gizlediğin tüm isimlerini ve Kur’an-ı Kerim’i, kalbimizin baharı, gönlümüzün nuru, sıkıntımızın ilacı yap Hayırlı Cumalar.

Bütün kapıların anahtarlarını kendinde bulunduran Allah’ım. Hakkımızda en hayırlı kapıyı aç. Hayırlı cumalar dilerim.

Cennet bahçelerinin gülleri yüzüne, bülbüllerin nağmeleri diline, Allah sevgisi gönlüne, bu güzel günün bereketi üzerine olsun. Hayırlı nurlu cumalar.

Ya Rabbi! Her Yerde Haddini Bilen, Gönül Aynasını Silen, Mahşerde Beraat Edip Yüzü Gülen Kullarından Eyle Bizleri..!! (Amin) Hayırlı Nurlu Cumalar…

Bir dua gönderiyorum hepinize sağlık, mutluluk, huzur olsun. Sevdikleriniz yanınızda dünyanız barış dolu olsun. Allah’ın selamı üzerinize olsun. Hayırlı cumalar dilerim.