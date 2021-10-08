Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde! Önümüzdeki sene üretimine başlanıyor! Kanal İstanbul açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nda konuştu. Erdoğan, milli elektrikli lokomotif üretimi müjdesini vererek, Kanal İstanbul projesine de değindi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'na katıldı.

"Deniz taşımacılığındaki en büyük projemiz Kanal İstanbul'dur" diyen Erdoğan, "İstanbul Boğazı'nın artan yük trafiğini taşıyamaz hale gelmesi bizi alternatif arayışına yönlendirdi. Kanal İstanbul enine-boyuna konuşulmuş, tartışılmış ve fiilen uygulanma aşamasına gelmiştir" dedi.

Sazlı Dere Köprüsü'nün temelinin atılmasının projenin ilk somut adımı olduğunu söyleyen Erdoğan, "Proje kapsamındaki diğer işleri de plan dahilinde hayata geçireceğiz. Kanalın kazısına da plana göre başlayacağız" diye konuştu.

Yerli ve milli lokomotif

"Önümüzdeki yıl milli elektrikli lokomotifimizin üretimine başlıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Neredeyse hiçbir geliştirme ve ilave yapılmadan teslim aldığımız 12 bin 803 kilometre demiryolu ağımızı baştan sona tamamen yeniledik." diye konuştu.

Erdoğan, kara yolu yatırımları sayesinde ülkedeki taşıt hareketliliği yüzde 170 arttığını, kazalarda ise yüzde 80 azalış olduğunu bildirdi.

"Yurt içinde havalimanı sayımızı 26'dan 56'ya çıkardık." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Halen inşası devam edenlerle havalimanı sayımız yakında 61'e ulaşacak. İstanbul Havalimanımız dünyanın en iyileri arasında 2. sırada, Avrupa'da en yoğun havalimanı sıralamasında ilk sırada yer alıyor. Hava ulaşımındaki yatırımlarımız ve elde ettiğimiz başarılarla hem ülke içinde hem dünyada erişmedik yer bırakmama hedefimize büyük ölçüde yaklaştık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek yıl milli elektrikli lokomotifinin üretimine başlanacağını söyledi.

Erdoğan, sözlerini şöyle tamamdı:

"Amacımız bilişim teknolojisinde tüketen, takip eden değil, geliştiren, yön veren, üreten konumuna geçmektir."

Ankara Sivas hızlı treni açılıyor

Osmanlı'dan Cumhuriyet'in ilk yıllarından kalan demiryolu ağlarının ihmal edildiğini sözlerine ekleyen Erdoğan, "Hiçbir ilave yapılmadan teslim aldığımız 12803 km demiryolu ağımızı tamamen yeniledik. Sinyalizasyon çalışmalarında önemli mesafe kat ettik. YHT hatlarını işletmeye açtık. 3500 km yeni demiryolu hatlarımızın inşası sürüyor. YHT hatlarında Ankara Sivas kısmını açıyoruz. Birçok güzergâhta çalışmalar sürüyor. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu sayesinde kesintisiz tren seferi yapılabilmesini mümkün hale getirdik." dedi

"Ortak bilinç harekete geçirilmezse insanlığı kaos dönemi bekliyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, insanlık tarihi boyunca önemli değişimlerin hemen hepsinin gerisinde, iklim değişikliklerinden yeni ulaşım alternatiflerinin ortaya çıkmasına kadar bugün tekrar tartışılmaya başlanan gelişmeler bulunduğunu ifade ederek, meseleye bu açıdan bakıldığında dünyanın yeni ve gerçekten köklü değişimin eşiğinde olduğunu gördüklerini anlattı.

Şayet bu süreci ülkeler ve toplumlar olarak doğru okur, üzerlerine düşen sorumlulukları adil bir şekilde yerine getirirlerse insanlığın ortak geleceği adına hayırlı bir iş yapmış olacaklarını belirten Erdoğan, eğer bu ortak bilinci harekete geçiremezlerse insanlığı yeni sancılı ve ağır maliyetli bir kaos döneminin beklediğinin de açık olduğunu kaydetti.

Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye tarih boyunca tüm büyük değişimlerin yaşandığı coğrafyada yer alan bir ülke olarak önümüzdeki yeni sürecin de öncülüğünü yürütme sorumluluğuyla karşı karşıyadır. Bilindiği gibi kadim medeniyetleri besleyen Uzak Doğu'yu batıya bağlayan Baharat Yolu ve Çin'den Akdeniz'e uzanan İpek Yolu gibi önemli önemli ticaret hatları hep bu coğrafyadan geçiyordu. Her ne kadar sanayi devrimiyle birlikte başlayan bu sürecin nispeten dışında kalmış olsak da coğrafyamız jeostratejik önemini hiçbir zaman kaybetmedi. Bugün üretimden lojistiğe her alanda yeniden merkez olma konumunu güçlendiren bu güzel coğrafyanın sakinleri olarak insanlığa sunacağımız katkıları artırmak için biz hazırız. Kendimizle birlikte tüm dostlarımızı ve kardeşlerimizi de bu büyük atılımda birlikte olmaya, birlikte hareket etmeye davet ediyoruz."

"Güçlü demokrasi ve kalkınma altyapısı avantaj sağladı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 yılda kurulan güçlü demokrasi ve kalkınma altyapısının, yeniden inşa sürecine giren küresel yönetim ve ekonomi sisteminde hedefledikleri yere varma konusunda kendilerine büyük avantaj sağladığını dile getirerek, salgın döneminde bu fiziki altyapının, insan gücünün öneminin ve başarısının sağlık hizmetlerinde görüldüğünü kaydetti.

Erdoğan, şimdi üretim ve lojistik konusunda aynı tabloyla karşı karşıya olduklarını belirterek, "Hamdolsun bu alandaki altyapımız da oldukça güçlüdür. Hem mevcut altyapımızı en verimli şekilde kullanarak hem yeni yatırımlarla bunu daha da geliştirerek önümüzdeki fırsatları değerlendirmekte kararlıyız." dedi.